Rozmanité obrazce i sdělení, jež mluvčí kladenské policie Jana Šteinerová označila jako „nevybíravý nápis“, přibyly přičiněním zatím neznámého pachatele na automobilu Volkswagen Passat, který stál na parkovišti u bytového domu v Pražské ulici ve Velkých Přílepech na Praze-západ. Škodu předběžně vyčíslenou na 25 tisíc korun kdosi způsobil pomocí žlutého spreje, jímž své podněty zvěčnil po celé karoserii.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Stalo se to někdy 7. nebo 8. května: od čtvrtečního pozdního večera do poledních hodin v pátek. Dá se však předpokládat, že nejspíš to mohlo být během noci: pod rouškou tmy.