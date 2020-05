Připomněla, že policisté z dálničního oddělení v Rudné byli v sobotu 16. května vpodvečer přivoláni na místo tragédie nedaleko Zdic. Na dálnici D5 se ve směru jízdy na Prahu střetlo osobní auto s motocyklem, přičemž podle svědectví z místa motorkáře přímo sestřelilo.

Ačkoli bylo evidentní, že zasažený jezdec je na tom zle – možná i právě proto – se řidič osobního auta o jeho stav nezajímal. Z místa ujel. Svědci si stačili všimnout, že šlo o stříbřitý mercedes. Další motoristé sice zastavili a snažili se o poskytování první pomoci, veškeré úsilí však bylo marné. Lékař záchranné služby následně konstatoval, že motocyklista utrpěl smrtelné zranění.

„Berounští kriminalisté intenzivně pátrali po podezřelém řidiči. Na základě operativního šetření a za pomoci kamerového systému a provedených výslechů svědků dopravní nehody se podařilo kriminalistům druhý den vypátrat podezřelé vozidlo – a dalším šetřením následně vypátrali a ztotožnili i podezřelého řidiče,“ konstatovala policejní mluvčí.

Už v úterý, tři dny po tragédii, vyslechl 52letý muž obvinění z trestných činů usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Šteinerová připomněla, že v případě odsouzení mu hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

Z jejích slov však plyne, že prošetřování okolností tragédie ještě nekončí. „Berounští policisté vyzývají občany, kteří se v daném čase nacházeli na místě dopravní nehody nebo tímto úsekem projížděli a zaznamenali tuto dopravní nehodu nebo jízdu osobního vozidla tovární značky Mercedes-Benz stříbrné barvy na dálnici D5 na úseku trasy od obce Zdice ve směru jízdy do Prahy, aby poskytli své poznatky a dopomohli svým svědectvím při dalším šetření,“ obrací se Šteinerová na veřejnost.

Připomněla, že svědci mající informace k této nehodě se mohou přihlásit buď přímo na službě kriminální policie a vyšetřování v Berouně – nebo se ozvat telefonicky: na čísle 606 665 995 či prostřednictvím linky 158.

Okolnosti tragické nehody na D5 u Zdic



- Řidič osobního vozidla tovární značky Mercedes.Benz nezvládl z dosud nezjištěných příčin řízení vozidla a při přejíždění z levého do pravého jízdního pruhu došlo ke střetnutí boční částí vozidla s motocyklem tovární značky Yamaha.

- Vlivem nárazu skončil motocykl na vozovce a pokračoval již bez řidiče směrem jízdy k pravým svodidlům. Řidič motocyklu byl nárazem vymrštěn dopředu taktéž po směru jízdy – a následně narazil do dřevěné protihlukové stěny, kde zůstal ležet. Utrpěl smrtelná zranění.

- Řidič vozidla, který zapříčinil střet s motorkářem, z místa dopravní nehody ujel.

- Na motocyklu vznikla škoda přibližně 80 tisíc korun – a další způsobená škoda byla na svodidlech, a to ve výši 30 tisíc korun.



Zdroj: Jana Šteinerová, Policie ČR