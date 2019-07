K té došlo v sobotu 6. července dvě a půl hodiny půlnoci obci Třebíz, načež na místo vyjeli policisté ze zlonického obvodního oddělení. „V obci Lisovice hlídka spatřila podezřelou dodávku, kterou chtěla zkontrolovat,“ přiblížila v pátek vývoj událostí mluvčí kladenské policie Michaela Nováková. S tím, že hned po zastavení vozidla, v němž se pak našly ukradené věci, bylo jasné, že jejich intuice byla správná: spolujezdec se dal na útěk. Podařilo se mu zmizet, řidiče policisté zadrželi.

Údajného kumpána následně vypátrali kriminalisté – a ne jednoho, ale hned dva. „Vyšetřovatelka kriminální policie v minulých dnech postupně zahájila trestní stíhání proti 36letému muži z Prahy, poté 51letému muži z Berounska a nakonec 20letému mladíkovi z Mostecka,“ uvedla Nováková. Připomněla, že všichni zadržení vyslechli obvinění z přečinu krádeže a poškozování cizí věci; Pražan navíc i z maření výkonu úředního rozhodnutí – porušil totiž zákaz řízení. Dva starší muži putovali do vazby.

S vloupačkou, na niž vyrazili o prvním červencovém víkendu, se pachatelé nepárali. Na pumpu v obci Třebíz dorazili nejen s páčidly, ale i s bouracím kladivem. Poničili mimo jiné sázkový terminál, ale i část zboží. Další ukradli – a i na to šli celkem zhurta. „Převážně cigarety házeli do přinesené plastové popelnice – a následně přendali do přistavené dodávky,“ upřesnila Nováková. V Komárově měla zlodějská návštěva podobný průběh: pachatelé vypáčili vstupní dveře a odnesli si cigarety, sušenky – ale také sedm polic.

Celkem byla škoda vyčíslena na bezmála dvě stě tisíc – přesně to dělá 192 950 korun – nemusí ale jít o číslo konečné. „Ve věci probíhá další šetření a není vyloučeno, že kriminalisté zjistí i další trestnou činnost, které se uvedený trojlístek dopustil,“ upozornila policejní mluvčí.