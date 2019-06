Bylo pondělí 29. dubna krátce po poledni, když neznámý pachatel udeřil – a to doslova – v prostorách peněžního ústavu ve Vrážské ulici. Rozbil obrazovku bankomatu stojícího v místě, které policejní záznam označuje jako předsíň. Škodu banka vyčíslila na 18 526 Kč.

V souvislosti s prošetřováním podezření na spáchání trestného činu poškození cizí věci by policisté rádi hovořili s mužem, jehož fotografie pořídila kamera umístěná v bankomatu. Předpokládají, že by se mohlo jednat o důležitého svědka, který by k objasnění skutku mohl přispět cennými informacemi – či možná přímo o podezřelého. Žádají tudíž každého, kdo muže na fotografii poznává, aby se ozval policistům z řevnického obvodního oddělení: lze zavolat na telefonní číslo 974 882 740 nebo své poznatky předat prostřednictvím linky 158.