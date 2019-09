Škodu převyšující 75 tisíc korun způsobil zatím neznámý zloděj, který někdy během noci na středu 18. září navštívil firemní areál v hostivické ulici U Dálnice. Vykradl tam zaparkovanou dodávku a ukradl přívěsný vozík, informovala mluvčí berounské policie Marcela Pučelíková.

Vrtačka. Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Do automobilu Peugeot Boxer se zloděj dobýval ze všech stran: poškodil zámek u dveří řidiče i zámek u zavazadlového prostoru a rozbil pravé přední okénko. „Z automobilu odcizil aku vrtačku, aku bourací kladivo, úhlovou brusku, kmitací pilku, příklepovou vrtačku a dva kufry s ručním nářadím,“ vypočetla Pučelíková kořist, o níž lze předpokládat, že jde o věci, s nimiž pachatel nemíní pracovat vlastníma rukama. Nejspíš se je bude snažit prodat – pokud se mu to už nepodařilo. Dále z areálu zmizel přípojný vozík značky Sacher. To, že byl vozík připevněn řetězem s visacím zámkem ke sloupku plotu, nebylo pro pachatele překážkou. V rámci pátrání policejní mluvčí uvedla i registrační značku: 5AI 9873. Je však otázkou, zda tato tabulka vozík neopustila již záhy po krádeži.