Z trafiky zloděj odnesl jen peníze a známky

Roztoky - O cigarety, doutníky ani tabák do dýmky neměl zájem zatím neznámý zloděj, který se vloupal do prodejny tabáku v Roztokách na Praze-západ. Udeřil v noci na pondělí, a to někdy mezi šestou večer a čtvrt na šest ráno, připomněla v úterý Marcela Pučelíková z berounské policie.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Udeřil přitom doslova: rozbil skleněnou výplň vstupních dveří. „Následně vnikl dovnitř a odcizil pokladní zásuvku s finanční hotovostí a 86 poštovních známek," uvedla Pučelíková. S dodatkem, že způsobená škoda byla vyčíslena na 14 627 korun. Po pachateli, který se na místě činu projevil jako nekuřák, pátrají policisté z libčického obvodního oddělení. „Přivítají jakékoliv informace vedoucí k jeho ztotožnění," upozornila Pučelíková, že poskytnuté svědectví či jakékoli jiné poznatky získané od veřejnosti by mohly být velmi užitečné.

Autor: Milan Holakovský