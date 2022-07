Poté, co zazněl verdikt, začal se třást – zprvu sotva znatelně, ale záhy víc a více – a připojil se i těžký sípavý dech. Pětašedesátiletý Milan B. tak reagoval na vyhlášení výroku o vině a trestu, podle kterého by si měl odsedět deset let za bodnutí muže z nižších podlaží nožem do břicha. „To je všechno vykonstruovaná lež,“ stačil souzený muž ještě říci předtím, než se zpola sesunul a zpola byl eskortou uložen na lavici. Po ošetření záchranáři nicméně mohl být standardně odveden do neveřejných prostor soudní budovy; jednací síň opustil po svých. Zdravotníci při vyšetření nezjistili, že by ho trápily závažné zdravotní komplikace. Zjevně se mu však následně dostalo ještě další odborné péče – vzápětí po odjezdu žlutých sanitních vozů záchranářů se totiž objevila bílá dodávka s fialovým pruhem: sanitka vězeňské služby.

Pozadí novoročního bodnutí do břicha

Nezaměstnaný Milan B., který bydlel společně s partnerkou a sestrou, vinu odmítá. Co je mu kladeno za vinu, obžalovaný u soudu komentoval jednoznačně: čin nespáchal, nemá s ním nic společného, s pobodaným mužem se osudného 1. ledna odpoledne vůbec nepotkal – a nůž zajištěný policií, který je přiložený ke spisu jako předmět doličný, ani nebyl jejich. „Je to falešné obvinění; já u toto nebyl, tak nemůžu vůbec nic říct,“ řekl předsedovi senátu Michalu Tomášovi k tomu, co může uvést o okolnostech skutku.

Muž chtěl napomenout souseda kvůli hluku, ten ho pobodal nožem

Jak státní zástupce Jakub Grmela, tak někteří svědci včetně samotného pobodaného muže, jemuž čepel o délce 22,5 cm způsobila silně krvácející 15 centimetrů hlubokou ránu na břiše, však u soudu hovořili jednoznačně: byl to právě on, kdo v opilosti zaútočil. Vykreslili situaci napjatého soužití, kdy Milan B. (prý velký příznivec piva a grogu, jakkoli sám tvrdí něco jiného) měl spory se sestrou kvůli penězům; údajnému dědictví po otci a bratrovi – a neobešlo se to bez hádek i občasných strkanic. Někdy byl slyšet takový kravál a křik, že to vadilo nejen sousedům; stěžovali si prý i lidé z protějšího domu. Sestra opakovaně hledala zastání právě u muže ze sousedství. Ten se několikrát snažil konflikty rovnat, ale i „volal bezpečnost“, jak se vyjádřil.

Tak se prý sestra obžalovaného objevila u jeho dveří i osudného dne. „Přišla s brekem, že je tam a mlátí je,“ uvedl poškozený při svědecké výpovědi – přičemž zmínil i nerespektování vykázání z bytu policií. „Já jí říkal, ať volá na policii,“ konstatoval. To se také stalo. Posléze soused uslyšel rámus, tak se šel přesvědčit, zda je vše v pořádku. „Já šel nahoru, abych zjistil, co se děje,“ připomněl v jednací síni. S tím, že ho protivník napadl před očima své družky.

S tím, že zaútočil právě obžalovaný a nikdo jiný to být nemohl, se ztotožnil i trestní senát. Jeho předseda konstatoval, že o čtyři roky mladšího protivníka v úmyslu usmrtit bodl velkou silou do podbřišku. „Šel do kuchyně a vzal ten nejdelší nůž,“ připomněl soudce. Náhodou – tohle obžalovaný nemohl ovlivnit, když oba muži byli ve vzájemném pohybu – zůstal 15centimetrový bodný kanál jen v podkoží. Stačilo by ale nůž jen mírně natočit, změnit úhel o pár stupňů – a po zasažení tepny by smrt přišla během několika minut. Následovaly ještě další rány, možná dvě a minimálně jedna, což se napadenému podařilo odvrátit. Podle toxikologického posudku měl Milan B. v krvi v době činu kolem 2,37 promile.

Matce zasadil sedm ran nožem, zlomil o ni čepel. Udat se šel k soudu

Souzený muž trvá na tom, že on útočit nožem nemohl. „Nebyl jsem na chodbě, byl jsem v bytě. Na chodbě jsem nebyl, s nikým jsem nehovořil,“ uvedl v reakci na svědecké výpovědi. A naznačoval, že se stal obětí komplotu. „Je to vykonstruovaný podvod, není to založeno na pravdě. Já jsem někomu vadil, tak se na mě muselo něco vymyslet,“ prohlásil obžalovaný.

Soudce Tomáš to nicméně odmítá. K útoku nožem došlo uvnitř bytu, jak dokládají krevní stopy. A klíčová jsou i slova poškozeného, že pachatele zastavil až tím, že ho ranou pěstí do obličeje srazil na zem. Zranění v obličeji odpovídající takovému úderu měl po svém zadržení právě nyní souzený muž. Ostatně to, že teprve rána pěstí pachateli zabránila pokračovat v útoku, je podle předsedy senátu důvodem, proč vražedné jednání nelze překvalifikovat na mírněji trestané ublížení na zdraví, jak požadovala obhajoba. Agresor sám v útoku neustal; jeho úmysl způsobit smrt trval.

Rozhodne až odvolací soud

Soud vyměřil nejen desetiletý trest – na samé spodní hranici sazby pro zvlášť závažný zločin vraždy – se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou, ale také ochranná léčení protialkoholní (v ústavní formě) a psychiatrické (ambulantní). Součástí verdiktu je dále rozhodnutí o peněžních částkách, jež mají být zaplaceny jako náhrada zdravotní pojišťovně a odškodnění poškozenému.

Rozsudek není pravomocný a případem se ještě bude zabývat odvolací senát Vrchního soudu v Praze. Obhájce podal odvolání na místě, žalobce si ponechal lhůtu na rozhodní poté, co státní zastupitelství obdrží písemné vyhotovení rozhodnutí soudu s detailním odůvodněním.