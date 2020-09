Za poplašné zprávy hrozí vězení. Město jednu dementovalo

Uživatelé sociálních sítí by si měli dát pozor, co píší do veřejného prostoru. S rostoucím počtem lidí, kteří byli pozitivně testováni na nemoc Covid-19, se zhoršuje i nálada mezi obyvateli. Někteří pak na sociální sítě i pod falešným účtem píší poplašné zprávy o „potvrzených“ nákazách ve školách, školkách či obchodech. Za toto jim podle zákona hrozí v případě odsouzení pobyt za mřížemi.

Koronavirus a děti - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

„Dcerka se dnes vrátila ze školy a říkala, že jsou nějací učitelé doma kvůli viru. Stejné informace mi potvrdila i jedna známá, jejíž kamarád zde učí.“ „Mám Corona a největší zábava je chodit do supermarketů a jazykem lízat pečivo. “ Tak například vypadají poplašné zprávy, které zaručeně „informují“ na sociálních sítí o nákaze koronavirem. Podobnými zprávami se už v minulosti zabývali policisté v rámci Středočeského kraje i celé České republiky. Většina profilů zveřejňující zprávu je přitom smyšlená a vytvořená právě jen pro účel šíření paniky. Jenže řada uživatelů na tento hoax skočí a dále bezmyšlenkovitě, aniž by si alespoň částečně zprávu ověřili, šíří dále virtuálním prostorem. Třída dětí ze základní školy v Králově Dvoře je v karanténě Přečíst článek › „Lepší je na podobné komentáře vůbec nereagovat. Ale znám kamarádky, které podobné věci dokáží sdílet a vůbec se nezamýšlí nad tím, od jakého zdroje informace pochází. Někdy jsou to už na první pohled podivné profily. Osobně nesdílím a když potřebuji informace, hledám ve zprávách na internetu, i tedy na webu Deníku, ale také brouzdám na oficiálních stránkách města,“ řekla Berounskému deníku Alena Š. s tím, že už se také několikrát sama nachytala. „Když je to o podmínkách užívání Facebooku a podobně, jde to. Ale šířit paniku, není správné a už vůbec ne v této době,“ dodala. Policisté před psaním a šířením poplašných zpráv varují. Podle nich bychom takovéto zprávy neměli dále šířit a naopak na ně upozornit policii. V případě, že se pachatele podaří dopadnout, hrozí mu až dvouletý pobyt ve vězení. Pokud by pachatel šířil poplašnou zprávu v této době, pobyt za mřížemi by se mu mohl až zčtyřnásobit. ON-LINE: Počet nakažených v neděli znovu stoupl. Vzrostlo i množství testů Přečíst článek › K ověřování informací nabádá například také město Beroun. V uplynulém týdnu se totiž měla objevit informace o uzavření Mateřské školy Tovární kvůli koronaviru. „Jedná se o mylnou informaci. Ředitelka mateřské školy uvedla, že žádný případ koronavirové nákazy se v jejich zařízení nevyskytuje a provoz školky není nijak omezen,“ informovala mluvčí radnice Jitka Soukupová na webových stránkách města. „Se začátkem školního roku se bohužel mezi lidmi začaly šířit různé nepodložené informace a falešné zprávy o šíření koronaviru Covid-19, které vyvolávají obavy a paniku. Nestrašme zbytečně naše seniory a děti! Prosíme občany, aby si zachovávali chladnou hlavu a informace získávali nebo si je ověřovali na oficiálních místech. V případě zavedení dalších epidemiologických opatření nařízených hygieniky budeme neprodleně veřejnost informovat,“ dodala mluvčí.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu