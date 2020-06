Nedokázaly mu zabránit ani předchozí pokusy zachránit manželství, v němž se narodilo několik dětí, nebo alespoň hledat rozumné vyústění ze vztahových problémů pomocí předchozích kontaktů s psychiatry, psychology, manželkou poradnou i koučkou.

Tragédie přišla 28. ledna zhruba dvě hodiny po půlnoci, kdy o tři roky mladší manželku nejprve dusil v ložnici polštářem, až se pomočila a zřejmě i upadla do bezvědomí – a následně vše dokonal v koupelně: podřezal jí žíly obou rukou a nechal ji vykrvácet. Soudu řekl, že původně měl v úmyslu pouze ženě pomoci, aby se osprchovala; co do něj vjelo, když si všiml zahradnického nože připraveného na pozdější práce, údajně nedokáže vysvětlit. Jen prý ví, že první jeho myšlenkou bylo spáchat sebevraždu; zabít sám sebe.

Verdikt není pravomocný, státní zastupitelství si ponechalo lhůtu pro možné odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Souzený Jaroslav M. se na místě práva odvolání vzdal. Stěží by ostatně mohl spoléhat na to, že by se mu mohlo podařit dosáhnout zmírnění verdiktu či případné změny právní kvalifikace. Už ve čtvrtek, kdy soudce Franc hlavní líčení zahajoval, vazebně stíhaný obžalovaný v jednací síni prohlásil, že k tomu, co je mu kladeno za vinu, se plně doznává, svého činu lituje a je připraven nést následky Byl to ostatně on sám, kdo vzápětí po vraždě přivolal policii.