„Z Drnového potoka se nebezpečná látka dostala do Úhlavy, dále do Radbuzy, Berounky, Vltavy a částečně byla detekována i v Labi. Celkově šlo o 270 km vodních toků,“ řekl Deníku zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Aby se 200 litrů uniklého roztoku dostatečně naředilo, muselo být z přehradních nádrží uvolněno do vodních toků téměř 20 milionů kubíků vody. Celkové náklady na likvidaci havárie dosáhly podle informací Deníku téměř 3,5 milionu korun. Obrovské problémy měla vodárna v krajském městě. „Havarijní situace byla mimořádná. Vodárna tehdy s velkým úsilím řešila ochranu povrchového zdroje vody i náhradní čerpání vody v Doudlevcích z řeky Radbuzy,“ uvedl generální ředitel Vodárny Plzeň a. s. Jiří Kozohorský.

Policie ale po měsících šetření věc odložila z důvodu nezjištění konkrétního pachatele. Trestně tak nemohla být postižena ani společnost Holz Schiller coby právnická osoba. Trestu od radnice ale neunikla. Již před časem dostala pokutu ve výši 150 000 korun, a to kvůli nedostatkům zjištěným kontrolou v areálu společnosti. Teď byla potrestána i za únik látky. Pokuta mohla činit až pět milionů, je ale mnohonásobně nižší.

„Dneškem nabylo právní moci poslední vydané rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí má tři části. První je pokuta ve výši 40 000 korun. Druhou je náhrada škody, kterou mělo město Klatovy. Ta se pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Třetí částí je standardně náhrada řízení,“ řekl Deníku vedoucí odboru životního prostředí radnice Libor Hošek. Doplnil, že jednou z polehčujících okolností bylo, že se firma postavila čelem k náhradám škod i nápravným opatřením a plně spolupracovala. Sanace ji stály statisíce korun. Dále hrálo roli to, že HOLZ Schiller výrazně zvýšil bezpečnost ve svém areálu a podobná katastrofa by se tak již neměla opakovat. Firma navíc nebude do budoucna nebezpečnou látku, která unikla, vůbec používat. „Je třeba ještě říci, že v současné době běží tři jednání u Okresního soudu Klatovy o náhradě škody. Jde o Český rybářský svaz, plzeňskou vodárnu a soukromou osobu. Čeká se ještě, že bude podána čtvrtá žaloba, to bude Povodí Vltavy. Náhrady škod řešené soudem se pohybují v řádech statisíců, i to je jeden z důvodů, proč byla výsledná pokuta takováto,“ uzavřel Hošek.

Na rozhodnutí radnice čekali všichni, kdo se s HOLZ Schiller soudí. „Soudní řízení bylo přerušeno do doby, než bude pravomocně skončeno správní řízení týkající se tohoto případu vedeného u Městského úřadu v Klatovech, odboru životního prostředí,“ potvrdila mluvčí vodárny Dana Veselá.

