„V sobotu, krátce po půl desáté večer, vyjížděly policejní hlídky na oznámení Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje k napadení do jedné z obcí na Berounsku,“ potvrdila policejní mluvčí Vlasta Suchánková s tím, že policisté mladíka zadrželi v sousední obci.

Syn po hádce pobodal svého otce. Způsobil mu vážná zranění. Dvacetiletý mladík po napadení utekl, policie ho dopadla zhruba po čtyřiceti minutách. Musela k tomu použít hmaty, chvaty i na útočníka namířit pistoli. Pobodaného otce přepravili záchranáři vrtulníkem do nemocnice. Pokus o vraždu, který se stal v sobotu večer ve Zdicích, řeší krajští kriminalisté.

