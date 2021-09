Použité kontejnery mohou i poté, co dosloužily přepravě zboží (což je dáno platností CSC štítku, který je možno připodobnit k vylepení nálepky na stanici technické kontroly u motorových vozidel) mít rozmanité využití. Používají se nejen jako uzamykatelné skladové prostory, které je navíc poměrně snadné přemisťovat i s obsahem, ale prodávají se také k úpravám a přestavbám pro nejrůznější účely. Mohou z nich vznikat chaty či altány, garáže, dílny nebo montážní prostory – nebo třeba přístřešky pro dobytek. Pachatel krádeže si tedy zjevně neodvážel velkou věc, pro niž nemá využití.

Červený kontejner ve vlastníkem udávané hodnotě 70 tisíc korun někdo odvezl mezi večerními hodinami 11. září a taktéž večerem 15. září – tedy od druhé zářijové soboty do následující středy. Nemohl se ztratit nepozorovaně: jedná se o kovový kvádr široký i vysoký zhruba dva a půl metru a dlouhý metrů dvanáct. Policejní mluvčí Michaela Richterová proto předpokládá, že pomoci by mohly postřehy všímavých svědků. Místo je přitom poměrně sledováno; skládku řada místních vnímá s nelibostí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.