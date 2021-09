Pokud se zloděje podaří vypátrat a skutek mu prokázat před soudem, za krádež a poškození cizí věci mu hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do pěti let.

Policistům by při pátrání pomohly informace od svědků, kteří Mníšku pod Brdy nebo v okolí spatřili podezřelou osobu manipulující s kabely, připomněla mluvčí Richterová. „Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na jakémkoliv obvodním oddělení policie nebo mohou kontaktovat policisty na telefonním čísle 974 882 720. Samozřejmě je možné využít i bezplatnou linku 158,“ doplnila.

Ten se přišel obohatit někdy v blíže neupřesněném termínu během tří srpnových týdnů. V době od pátku 6. do středy 25. srpna se ve firemním areálu na Pražské ulici vloupal do dvou hal. V jedné ostříhal a odnesl všechny kabely u rozvodné skříně v délce 18 metrů, v druhé odmontoval měděné přívody k transformátoru, k nimž přibral ještě několik dalších měděných kabelů a taktéž z mědi vyrobené části chladicího systému.

Třičtvrtěmilionovou škodu za sebou zanechal zatím neznámý zloděj, který se vydal krást měď do firemního areálu v Mníšku pod Brdy na Praze-západ. „Způsobil škodu na odcizení ve výši 750 tisíc korun a na poškození více než 35 tisíc,“ upřesnila policejní mluvčí Michela Richterová následky řádění pachatele.

