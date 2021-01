„Z volně přístupného zastřešeného parkovacího místa odcizil nezajištěnou a nezabezpečenou čtyřkolku ATV – a dále také přívěsný vozík značky GP,“ upřesnila, co se ztratilo. Po těchto věcech i po člověku, který má jejich zmizení na svědomí, pátrají policisté z hostivického obvodního oddělení.

„Případ šetří jako podezření ze spáchání trestného činu krádež, za což hrozí pachateli v případě dopadení a prokázání viny až osm let za mřížemi,“ konstatovala Richterová. Jedním dechem připomíná, že by občané měli pamatovat na zabezpečení svého majetku. Na to, že věci mají na svém pozemku, zloději neberou nejmenší ohled.