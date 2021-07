Zloději byli na krádež připraveni. „Houpačka byla na zahradě přidělaná. Její lana byla s použitím mechanismu přímo přišroubována ke konstrukci, takže na to pachatelé museli mít nářadí. Pravděpodobně nebyl zloděj sám, protože houpačka měla v průměru kolem 120 centimetrů a byla poměrně těžká. Na zimu jsme ji vždycky uklízeli ve dvou,“ řekla ředitelka.

Školní houpačka na zahradu mateřské školy není záležitostí za pár korun, protože musí splňovat bezpečnostní předpisy. „Nejhorší je, že takováto malá takzvaná hnízda stojí v obchodě pár tisíc korun, ale protože musí být na školní zahradu vše certifikované, nejedná se vůbec o levnou věc. S konstrukcí a montáží nás pořízení houpačky stálo 35 tisíc korun,“ vysvětlila Ivana Čampulová.

Školka nyní bude muset vynaložit extra prostředky a pokusí se do nového školního roku zajistit houpačku novou. „Naštěstí tam zůstala konstrukce, takže do ní půjde zavěsit jiná. Ale je to škoda, protože se za prvé takto velké houpačky moc dobře neshánějí a budeme samozřejmě muset v rozpočtu najít peníze, za které novou houpačku pořídíme,“ posteskla si ředitelka. „Nechápu, jak může vůbec někoho napadnout si ze školky odnést houpačku,“ dodala Ivana Čampulová.

Krádež nyní vyšetřuje policie, která stejně jako školka prosí veřejnost o pomoc. „V současné době policisté tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli a odcizené houpačce pátrá. Policisté by určitě přivítali informace od svědků události, kteří v inkriminovaném čase mohli spatřit podezřelou osobu pohybující se poblíž areálu školky,“ uvedla plicejní mluvčí Jana Šteinerová.

Jakékoliv svědectví či informace, které by vedly k dopadení zlodějů, lze hlásit na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158.