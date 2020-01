Krást však prozatím neznámý pachatel mohl už o pár dní dřív: kadibudka totiž zmizela někdy v době mezi 14. a 21. lednem. „Firmě na sanitární systémy vznikla škoda ve výši 15 tisíc korun,“ uvedla Šteinerová.

Ukradený záchod má možná někomu posloužit na staveništi – nebo třeba i u chaty či na zahradě; tam by kromě své původní funkce mohl plnit třeba i roli přístřešku na nářadí. Nebo snad budka zmizela z úplně jiného důvodu? Položit tuto otázku konkrétnímu podezřelému, který by znal odpověď nejpřesněji, zatím nelze. Žádnou stopu, jež by šetření nasměrovala tímto směrem, na místě činu policisté nenašli.

Věří nicméně, že pomoci by mohly informace od případných svědků. Ruch kolem kabinky ve Zbuzanech musel být zřejmě poměrně nápadný. „Poznatky, které by vedly k odhalení totožnosti pachatele, sdělte na nejbližší policejní služebnu nebo na linku 158,“ vybízí mluvčí Šteinerová.