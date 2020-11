/ANKETA/ Zaměstnavatelé nesouhlasí s návrhem odborů, aby vláda na 16. listopadu, případně i na 13. listopadu, stanovila den pracovního volna, což by spolu s víkendem a státním svátkem 17. listopadu pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích. Obávají se toho, že by volno musely zaplatit samy firmy, které jsou nyní v tíživé situaci. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekli, že vláda nemá kompetenci a legislativní rámec na to, aby zaměstnavatelům nařídila pracovní volno.

Průmysl. Ilustrační snímek | Foto: ČTK / ČTK

"My to řešíme. Já jsem se na to ráno ptal, ale nemáme na to kompetenci, legislativní rámec říct firmám: 'Teď v pondělí nepůjdou vaši zaměstnanci do práce.'," uvedl v rádiu Impuls Babiš. Rozhodnout by podle něj o tom mohl zaměstnavatel. Hospodářská komora či Asociace malých a středních podniků s návrhem odborů nesouhlasí. Obávají se toho, že by volno musely zaplatit samy firmy, které jsou nyní v tíživé situaci.