Uspořit čas i nádobí lze kombinací jednoduchého vaření v jediném hrnci s výběrem rychle připravených jídel. Co znamená rychle? Ne, do čtvrthodinky jako ve fast foodech se určitě nevejdete, ale i s mytím hrnce a talířů pokoříte zcela jistě hodinu a v některých případech i 45 minut.

Vybrali jsme pro vás jídla, která jsou dobře známá z českých domácností, kde mají dlouholetou tradici. Jejich ingredience můžete obměňovat a doplňovat, ale v každém případě bude platit: vždy můžete vařit v jednom hrnci nebo větší pánvi, kde si připravíte kompletní hlavní jídlo. Nebudete potřebovat žádnou další přípravu příloh, protože jednoduše stačí nakrájet chléb a budete se cítit tak, jak jste se cítili coby děti –šťastni, že vám chutná a že za malou chvíli budete moci zase ven za kamarády.

Bramborový guláš

Ingredience: 1 kg brambor, 0,5 kg špekáčků, 4 větší cibule, 3 lžíce sádla, 2 lžíce sladké papriky, 2 lžíce hladké mouky, 3 stroužky česneku, sůl, kmín, majoránka, mletý černý pepř

Postup: Do hrnce si připravte 2 lžíce sádla a rozpusťte jej, přidejte cibulku nakrájenou na malé kostičky a orestujte na 120 °C dozlatova. Oloupané brambory nakrájejte na menší kostky a přidejte do hrnce, stejně

jako vuřty, které jste nakrájeli na plátky. Po orestování vše zalijte 1,5 litrem vařící vody. Přidejte koření a sůl, promíchejte a?duste zhruba 20 minut pod pokličkou. Jakmile brambory začnou měknout, přidejte mouku a důkladně ji rozmíchejte. Pak už vařte bez pokličky a když budou brambory hotové, odstavte hrnec z plotny. Podávejte s čerstvým chlebem.

Špenátové krémové rizoto

Ingredience: 300 g listového špenátu, 3 stroužky česneku, 200 g rýže Arborio, 200 ml zeleninového vývaru, 30 ml slunečnicového oleje, sůl, pepř, 150 g tvrdého sýra

Postup: Česnek rozdrťte a vhoďte do hrnce, v němž jste rozehřáli slunečnicový olej. Jakmile začne česnek měnit barvu, přidejte špenát. Zamíchejte a přisypte rýži, kterou ihned podlijete vývarem. Duste tak dlouho, než začne obsah krémovatět a rýže je na skus. Přidejte nastrouhaný tvrdý sýr. Osolte, opepřete, lehce promíchejte. Podávejte s čerstvou zeleninou.

Zeleninové lečo s párkem

Ingredience: 4 nožičky kvalitních párků, 200 g paprik (zelených i červených), 300 g rajčat, 100 g sádla, 1 větší cibule, 4 vejce, sůl, pepř černý (mletý), majoránka

Postup: Cibuli nakrájejte na kostičky a v hrnci rozpalte na 120 °C sádlo. Cibulku orestujte a pak na ni vysypte párky, které jste nakrájeli na asi půl centimetru tlustá kolečka. Omytou papriku nakrájejte na plátky, rajčata na čtvrtky a přidejte do hrnce k párkům a cibulce, promíchejte, osolte, opepřete. Přikryjte pokličkou a duste zhruba 15 minut na mírnějším ohni. Na závěr do obsahu hrnce zamíchejte 4 vejce – tak, aby nezůstala syrová, ale ani aby příliš neztuhla.

Špagety z jednoho hrnce

Ingredience: 500 g špaget, 50 g mletého masa (hovězího), 350 g cherry rajčat, 1 česnek, 1 větší cibule, 50 g tvrdého sýra, 20 ml slunečnicového oleje, sůl, pepř

Postup: Do hrnce dejte olej, rozpalte na 120 °C a orestujte nadrobno nakrájenou cibuli. Cherry rajčata rozkrájejte na půlky a přidejte do hrnce spolu s česnekem, který jste nožem rozdělili na tenké plátky. Po chvíli přisypte špagety a přilijte půl litru osolené vody. Povařte vše tak dlouho, než se lázeň odpaří a vznikne omáčka, zároveň by měly být špagety nerozvařené. Pět minut před koncem vaření přidejte mleté maso, sůl a pepř a míchejte obsah v hrnci, aby se ingredience spojily.