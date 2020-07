"Čísla v posledních dnech byla samozřejmě vyšší, ale šlo o dva tři dny a bylo to jednoznačně dáno lokálním testováním v OKD. Nedochází k nějakému masivnímu komunitnímu šíření, a to ani v rámci lokálního ohniska na Karvinsku," uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Čísla v posledních dnech byla vyšší, to je pravda, ale šlo a dva tři dny a jednoznačně to bylo dáno testováním v lokálním ohnisku v OKD na Karvinsku. Z dat jasně vyplývá, že skutečně dochází k nějakému masivnímu komunitnímu šíření, a to ani v rámci lokálního ohniska na Karvinsku," konstatoval na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

"Není důvod k panice, ani k prohlášením, že se epidemiologická situace v Česku zásadně zhoršuje," dodal ministr zdravotnictví s tím, že situaci v lokálních ohniscích mají epidemiologové pod kontrolou a v současné situaci by měl mít přednost názor odborníků před politickými debatami.

Sporadický výskyt případů

Lokální ohniska



„Ohniska jsou v Moravskoslezském kraji, konkrétně Karviná, dále Středočeský kraj a ke konci týdne se objevilo nové lokální ohnisko, a to Vysočina,“ uvedla na tiskové konferenci hlavní hygienička Jarmila Rážová. Ve Středočeském kraji se jedná o Církvici s patnácti potvrzenými případy.

"Nemůžeme vyloučit, že dojde k nárůstů v řádu dní, že se budou znovu protestovávat horníci, kteří byli dříve negativní. Stále ale platí, že ve většině okresů nebyl zachycen žádný případ covidu-19, nebo jen jednotky případů," konstatoval Vojtěch. „Chceme uklidnit veřejnost a zklidnit politické debaty, které nemají nic společného s odbornou epidemiologickou rovinou,“ dodal.

Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška představuje Moravskoslezský kraj asi sedmdesát procent všech záchytů, přičemž reprodukční číslo se zde pohybuje kolem hodnoty 1,5. "Klesá počet hospitalizovaných. V nemocnicích je nyní kolem 133 pacientů, to číslo se nikam nevyvíjí," zdůraznil Dušek s tím, že drtivá většina nových případů nemá žádné nebo jen mírné příznaky.

Dušek reagoval i na kritiku, že vláda zůstává nečinná, ačkoli situace je podobná té březnové. „Data nyní opravdu nejsou srovnatelná s březnem. V červenci je tlak ne nemocniční péči velmi nízký, nenarůstá," upozornil Dušek.

Vojtěch následně upozornil, že humbuk není na místě. „Pokud budeme dělat podobný humbuk kolem každého ohniska, které se vyskytne, tak to není na místě. Vidíme, že virus je infekční, stále se šíří, umí zasáhnout velký počet lidí v rámci ohnisek. Nemůžeme vyloučit, že se podobná ohniska se budou v rámci republiky vyskytovat. Na Karvinsku to zvládáme, zaznamenal jsem o víkendu debaty, že to nezvládáme, není to pravda."

Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové zafungovala v lokálním ohnisku Chytrá karanténa. „Na ohnisku v Moravskoslezském kraji se velmi osvědčily postupy chytré karantény. Vzhledem k počtu kontaktů, které jsme museli vytrasovat,“ uvedla. Provedeno bylo na 590 hodin telefonických hovorů a nařízeno bylo 2300 karantén.

Dušek odhadl, že ohniska v Kutné Hoře a na Vysočině nebudou nadále růst, protože se je podařilo podchytit včas. Na Karvinsku pak rozhodne tento týdeb. „Určitě dojde k navýšení počtu testů. Buď neporoste počet diagnostikovaných a epidemie bude odeznívat. Nebo se bude ještě v populaci vychytávat zbytek nakažených,“ nastínil budoucí vývoj.

Epidemiologická situace

Podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví přibylo v Moravskoslezském kraji od pondělního rána 41 nakažených koronavirem. Od počátku epidemie se tak v tomto regionu nakazilo 3375 osob. Nejpostiženějším regionem zůstává Karvinsko, kde společně s Frýdecko-Místeckem platí přísnější hygienická opatření než ve zbytku republiky.

V celém Česku odhalili hygienici během svátečního pondělí 51 nových případů koronaviru, tedy nejméně za více než dva týdny. Ve volných dnech se však obvykle i méně testuje. Od propuknutí epidemie se nakazilo již 12 566, přičemž 7873 se z onemocnění úspěšně vyléčilo. Komplikacím souvisejícím s koronavirem dosud podlehlo 350 pacientů.