Masivní vlna pandemie pomalu opadává, je tedy čas na bilancování. Koronavirus a opatření proti jeho šíření zasáhla do života každého z nás, proměnila naši práci, vzdělávání i volný čas a zábavu. Jak přesně? Deník se to s vaší pomocí pokusí zmapovat.

Velká anketa Deníku: Co nám covid vzal a co nám dal | Foto: Deník/Jan Lakomý

Home office, telekonference, respirátory, reprodukční číslo či karanténa. Až do letošního února to byly pojmy, které byly pro většinu Čechů něčím neznámým či vzdáleným. A dnes patří mnohé z nich k těm nejdůležitějším. Jak je to ve vašem případě? Podělte se o své zkušenosti a názory v unikátní anketě Deníku „Co nám covid vzal, co nám covid dal”.