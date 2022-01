ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

V minulých dnech však kromě počtu nově nakažených kleslo výrazně i množství testovaných na koronavirus. V úterý bylo provedeno asi 53 500 PCR testů a přes 15 tisíc antigenních, což bylo dohromady o třetinu méně než za stejný den v minulém týdnu.

Stoupá tak podíl pozitivně testovaných na počtu provedených testů. U preventivních a plošných testů, kterých je prováděno nejvíce, podíl pozitivních vzrostl z 5,08 procenta za předchozí úterý na 7,01 procenta. U epidemiologické indikace, kdy se testují lidé například kvůli kontaktu s nakaženým, stoupl podíl pozitivních z 13,51 procenta na 15,25 procenta. Podíl pozitivních u tzv. diagnostické indikace, kdy jsou už testováni lidé vykazující příznaky, se zvýšil z 28,06 na 29,19 procenta.

Už přibližně tři týdny postupně klesá množství lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici. Počet hospitalizovaných bude podle vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška v dnešním vydání deníku Právo dál klesat. Snižování ale bude postupovat jen pomalu, zvláště u pacientů na jednotkách intenzivní péče. "Potom, až nevyhnutelně nastoupí varianta (koronaviru) omikron, je velký otazník, co to udělá v nemocnicích," doplnil.

V pondělí přibylo 6850 případů covidu. Nejméně za všední den od října

Omikron nyní podle Duška může stát až za desetinou všech nákaz. "Někdy kolem 5. až 10. ledna by mohl překonat hodnotu 25 procent, a pak začne růst velmi prudce," řekl Právu. Omikron podle něj na přelomu ledna a února vytlačí dosud dominantní variantu delta. Omikron je podle expertů nakažlivější a snadněji překoná vakcinaci, ale má zřejmě mírnější následky. "To zní samozřejmě dobře, jenomže bohužel při té velké rychlosti šíření má potenciál, nakazit v krátkém čase velkou masu lidí. A potom i ta nižší procenta (hospitalizací z počtu nakažených, pozn. red.) mohou představovat poměrně velký tlak na nemocnice," dodal.

Od konce loňského prosince se v Česku proti covidu-19 očkuje. Podáno bylo od té doby zhruba 15,3 milionu dávek vakcín. Plně naočkováno bylo přes 6,6 milionu lidí. V úterý bylo očkováno zhruba 69 tisíc lidí, což je asi o pětinu méně než před týdnem. Většinu očkovaných za úterek tvořili již plně naočkovaní, kteří si přišli pro posilující dávku vakcíny. Dohromady už dostalo posilující dávku skoro 2,3 milionu lidí, tedy více než třetina plně očkovaných.

Incidenční číslo v úterý pokleslo ve všech regionech. Nejvyšší je nově v Praze s 396 případy covidu-19 za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel. Nejnižší je stále v Karlovarském kraji se 195 případy nákazy.

Co změní omikron?

Po pondělním a úterním růstu ve středu kleslo podle tiskové zprávy ministerstva také reprodukční číslo, které ukazuje rychlost šíření epidemie. Udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Z úterní hodnoty 0,69 se k dnešku snížilo na 0,67. Od začátku prosince se navzdory kolísání stále drží pod klíčovou hodnotou jedna, což znamená zpomalování šíření nákazy.

Vláda na dnešním zasedání projedná změny protiepidemických opatření. Už před vánočními svátky ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) avizoval, že by před koncem roku měla být dostupná data z Velké Británie a Dánska ohledně dopadů nákazy variantou koronaviru omikron na nemocnice. Podle nich chce předložit variantní možnosti opatření. Podle televize CNN Prima News to bude například povinné testování zaměstnanců, kteří nemají posilující dávku očkování.

Kontroly v nouzovém stavu? Vyráželi hlavně policisté, hygiena zůstala na úřadech

Probírat by se také mohla úprava karantén a izolací v souvislosti s šířením omikronu. Například v USA odborníci doporučují zkrátit izolaci na pět dní z dosavadních deseti, protože po nakažení jsou lidé nejvíc infekční. V Česku se kvůli deltě izolace prodloužila z deseti na současných 14 dní.

Diskutovat by se mělo také o dalších opatřeních pro školy nebo využívání PCR testů. Ministři školství a zdravotnictví mluvili již dříve o takzvané metodě test-to-stay. Ve třídě, kde se objeví pozitivní žák, nenastupují děti do karantény, ale testují se dál antigenními testy každý den. I nákup antigenních samotestů by měl být bodem jednání. Ministerstvo školství navrhuje, že se jich pořídí 14 milionů.