Rybí polévku po česku zvládáte, ale není o nic složitější připravit si maďarskou halászlé, která se liší tím, že v ní není rybí maso rozvařené, ale drží v celých filetách, třeba i s kostmi. Také má výraznou paprikovou chuť. Základem je nákup čerstvých ryb.

Z Maďarska to na gastronomické mapě není až tak daleko do Ruska, kde znají výborné pelmeně, což je vlastně téměř totéž, co znáte pod označením ravioly. Recepty se liší podle druhů obsaženého mletého masa i použité mouky, ale není žádným prohřeškem si najít tu svou „pasující“ kombinaci ingrediencí.

Exotičtější je thajská kuchyně, která pracuje se surovinami, jež musíte koupit ve speciálním regále našich supermarketů. Ale ani rýžové nudle, ani ústřicová omáčka nepatří mezi ingredience, které byste museli pracně hledat, dnes jsou rozšířené prakticky u všech prodejců. Větším problémem s trochou nadsázky možná dnes bude sehnat mrkev, která vás finančně nezruinuje.

A co mexická gastronomie? Spousta barev, výrazných chutí a vůní, zajímavého koření. To vše se promítá do receptu na přípravu fajitas – pánve obsahující kuřecí, vepřové i hovězí maso promíchané s orestovanou zeleninou. Jemné tortily jsou také k dostání téměř všude – a určitě se je nesnažte vynechat nebo nahradit něčím jiným. Kukuřičné placky jsou ztělesněním Mexika a chuťově velmi vhodně doplňují výraznější masa.

Maďarská rybí polévka halászlé

Ingredience: 500 g kapra, 500 g štiky, sůl, sladká paprika, pepř, 3 cibule, 2 červené papriky, 2 rajčata

Postup: Důležité je koupit celého kapra i štiku, které pak naporcujete na menší filety. Ty budete vařit vcelku. Předtím je ale osolte a nechejte chvilku odpočívat. Nevyhazujte hlavy, ani páteř, ani vnitřnosti. Odřezky, hlavy a páteř vložte do hrnce se studenou vodou a začněte vařit.

Do hrnce přidejte sůl, pepř, nadrobno nakrájenou cibuli a vařte tak dlouho, než se hlavy vyvaří. Vývar zceďte, zbavte jej kostiček a pak znovu uveďte k varu. Ochuťte jej sladkou paprikou, nešetřete jí. Pak do hrnce vložte i připravené filety, papriky nakrájené na úzké proužky a také rajčata i se slupkami. Filety zůstanou přitažlivé, když nebudete polévku míchat a ony vydrží vcelku. Jako poslední přidejte vnitřnosti – játra, mlíčí, jikry. Pak už jen deset minut povařte a je hotovo.

Thajské nudle s kuřecím masem

Ingredience: 250 g rýžových nudlí, 200 g kuřecí prsa,2 lžíce sójové omáčky, 2 lžíce ústřicové omáčky, 2 lžíce slunečnicového oleje, 1 mrkev, 3 stroužky česneku, 1 paprika červená, 1 cibule, 1 chilli paprička malá, 1 pórek

Postup: Jako první si připravte rýžové nudle, které jen krátce povaříte. Vyjměte je z hrnce, ale nenechte oschnout. Kuřecí maso rozdělte na plátky. Mrkev nakrájejte na tenké proužky, cibuli a česnek na malé kousky. Chilli papričku ostrým nožem nakrájejte na tenká kolečka. Z pórku i papriky připravte nudličky. Pak v hrnci rozpalte olej a na něm orestujte cibuli, maso a zeleninu, jako poslední přidávejte česnek. Jakmile se změní barva cibulky a zelenina změkne, přidejte obě omáčky, ústřicovou i sójovou. Po dvou minutách restování přidejte nudle. Pak vše promíchejte a můžete podávat.

Ruské pelmeně

Ingredience: 200 g mletého hovězího masa, 200 g mletého vepřového masa, 300 ml zakysané smetany, 1 vejce, 350 g hladké pšeničné mouky, 350 g polohrubé pšeničné mouky, sůl, pepř, 1 cibule, 1 stroužek česneku

Postup: Obě masa promíchejte dohromady, přidejte do nich najemno nakrájenou cibuli a rozdrcený česnek, sůl a pepř. To bude náplň pelmení, nechte ji chvíli odpočívat. Mezitím si připravte těsto: mouchu propracujte s půllitrem vody, solí a jedním celým vejcem. Až je těsto vláčné, nechte jej zakryté také odpočívat. Po půlhodině z něj vyválejte za pomoci válečku tenké těsto, ze kterého budete vykrajovat kolečka o velikosti dětské dlaně. Jedno kolečko vždy naplňte masovou směsí a druhým jej přiklopte, okraje dobře promačkejte, aby těsto drželo pohromadě. Ve slané vroucí vodě nechejte kousky asi 30 minut, neměly by být rozvařené. Pak slijte vodu a horké pelmeně polijte přepuštěným máslem a zakysanou smetanou. Ihned konzumujte, nejlepší jsou horké.

Mexická pánev fajitas

Ingredience: 200 g kuřecích prsou, 200 g vepřové kýty, 200 g hovězí svíčkové, 1 chilli paprička, 2 lžíce hnědého cukru, 1 lžíce plnotučné hořčice, 6 lžic olivového oleje, 1 cibule, 1 stroužek česneku, 1 zelená paprika, 1 červená paprika, 4 tortily, sůl, pepř

Postup: Všechny tři druhy masa nakrájejte na nudličky. Do mísy k nim přidejte chilli papričku, cukr, hořčici a 3 lžíce olivového oleje. Osolte, opepřete a zamíchejte. Nechte tři hodiny hodiny odpočívat v lednici. Pak maso rychle orestujte na dalších třech lžících oleje, pánev rozpalte na 140 °C a po šesti až osmi minutách přidejte na proužky obě nakrájené papriky. Na pánev dejte i na tenká kolečka nakrájenou cibuli a restujte vše za stálého míchání po dobu dalších asi pěti minut. Pak už přidejte jen prolisovaný česnek a zamíchejte. Tortily si nahřejte a přikusujte ke směsi, nebo ji do tortil můžete přímo naložit.