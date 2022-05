Plánovat detailně obsah výuky už nejde. Nevíme, co bude zítra

Šéf resortu Petr Gazdík (STAN) tento výklad odmítá. Podle něj se vypuštěním povinnosti vychází vstříc žákům, pro něž je obtížné se naučit byť základy jakéhokoli jazyka. Naopak ti, kterým jdou cizí řeči hladce, budou mít dál možnost je studovat.

Sami žáci se budou moci rozhodnout, zda si vyberou tento, nebo jiný předmět. Souvisí to s důrazem na aktivní přístup dětí ke vzdělání, jehož obsah by měly tvořit společně s učiteli. „Dochází ke změně ve všech oblastech, nejen ve vzdělávacím oboru Další cizí jazyk, který bude povinnou nabídkou školy. Stejně tak se bude dít v matematice, dějepise a dalších oborech, jejichž obsah bude rozdělen na jádrový a rozvíjející. První bude povinný pro všechny žáky a druhý bude nabídka školy,“ sdělila Deníku mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Podle předsedkyně Učitelské platformy Petry Mazancové by se portfolio volitelných předmětů mělo rozšiřovat, aby děti mohly více ovlivňovat svou budoucnost. „Žáci by se měli rozhodovat informovaně. Bylo by vhodné, aby mohli navštívit několik ukázkových hodin a rozhodnout se podle svých preferencí,“ myslí si.

Chcete jiné školství? Poslouchejte děti a experty

Zajímavý pohled na kombinaci výuky cizího jazyka třeba se zeměpisem nabízí Hana Sedláková ze základní školy na brněnském Jihomoravském náměstí: „Žáci by se naučili pozdravy v cizích řečech, ukázaly by se jim různé druhy písma, podobnosti a rozdíly ve výslovnosti. Pak by si dokázali lépe vybrat, který další cizí jazyk by chtěli poznat.“

V červnu bude jasno

Pedagogové a profesní asociace se ovšem vyjadřovali i k mnoha dalším bodům revize RVP. Kupříkladu členové pracovní skupiny Stálé konference asociací ve vzdělávání považují za málo objasněné zavedení dalších uzlových bodů a s tím spojené ověřování výstupů ve 3., 5., 7. a 9. třídě. Míní, že to jde proti principu kompetenční výuky.

Nad připomínkami se sejde Expertní panel a jednu po druhé je bude vypořádávat. Následně navrhne jejich zapracování či odmítnutí se zdůvodněním. „Předpokládáme, že to bude zhruba v polovině května. O měsíc později by hlavní směry mělo schválit vedení ministerstva školství,“ říká Lednová.