Kde sehnat dost peněz, aby byl penzijní systém dlouhodobě financovatelný? Odpověď na tuto otázku má přinést penzijní reforma, kterou slibuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Jednou z cest, kterou volí v zahraničí, je větší zapojení firem do získávání prostředků na důchod přímo pro jejich konkrétní zaměstnance.

Zaměstnanecké penzijní systémy – penzijní fondy – jsou součástí důchodových soustav řady zemí. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia

Taková cesta by se líbila odborářům. „Zaměstnanecké penzijní systémy – penzijní fondy – jsou součástí důchodových soustav řady zemí,“ popsal místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Vít Samek. Zaměstnavatelé tak jejich prostřednictvím přímo pravidelně měsíčně přispívají na budoucí důchod svým konkrétním zaměstnancům. „V České republice jsme se pokoušeli zavést takové systémy po roce 1989 dvakrát. Bohužel ani jeden z návrhů zákonné úpravy nebyl schválen,“ připomněl Samek.

Příklady ze zahraničí

Podobné fondy jsou rozšířené kupříkladu v USA, Švýcarsku, Dánsku, Velké Británii a Irsku či ve Švédsku. Odborníci ovšem připomínají, že takové modely nemusí být výhodné všude. „Tato schémata se v daných zemích dlouhodobě vyvíjela a jejich přenositelnost do jiných zemí je značně omezena,“ uvedl Martin Holub z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Kupříkladu v USA mají tradici dlouhou už bezmála půldruhého století. Navíc v těchto zemích mívají senioři mnohem nižší důchod z prvního, státního pilíře, který je v Česku pro penzisty naopak zcela zásadní.

Přehledně: Jak se změní valorizace penzí a předčasný důchod

I na jeho financování se přitom firmy pochopitelně musí podílet. V Česku tak zaměstnavatelé na důchodové pojištění za každého zaměstnance platí 21,5 procenta vyměřovacího základu, dalších 6,5 procenta si platí sám zaměstnanec. V různém poměru bývá placení příspěvků na sociální zabezpečení mezi zaměstnavatele i zaměstnance rozděleno i v řadě dalších zemí, kupříkladu v Německu platí 9,3 procenta zaměstnanec i zaměstnavatel. Vysoké procento na zaměstnavatele připadá například v Belgii, Itálii či Španělsku.

V Česku si zaměstnavatelé do budoucna ještě více připlatí tam, kde zaměstnávají pracovníky náročných profesí. Týká se to třeba záchranářů či hasičů. „Jim se platba pojistného postupně navyšuje tak, aby v roce 2026 dosáhla 26,5 procenta,“ připomněl Holub.

Zaměstnavatelé kromě toho mnohdy svým pracovníkům přispívají dobrovolně prostřednictvím doplňkového penzijního spoření či penzijního připojištění se státním příspěvkem. Tímto způsobem si totiž mohou snížit svůj daňový základ. „Tyto daňové stropy maximálně využíváme,“ potvrdil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj s tím, že nějakým způsobem takto svým pracovníkům na důchod přispívají asi tři čtvrtiny zaměstnavatelů.

Jaký bude mít člověk důchod? Odhad lidé zjistí už za pár minut na webu

Slabinou této pomoci podle něj ovšem je, že sami zaměstnanci si k tomuto příspěvku přidávají příliš málo peněz. „Kromě toho efektivitu tohoto systému snižuje, že tyto peníze nečerpají až v důchodu, ale i průběžně dříve,“ konstatoval Rafaj. Lidé by si podle něj proto měli rozhodně na svůj důchod mnohem více šetřit předem.

Větší zapojení firem? Není důvod

Podle ekonoma z Fakulty sociálních studií Univerzity Karlovy a člena Národní ekonomické rady vlády Petra Janského není důvod zapojovat firmy do důchodového systému ještě více než dosud. „Na to nevidím žádný prostor,“ uvedl Janský. Občané se podle něj mohou spolehnout na současný průběžný důchodový systém, v němž lidé v produktivním věku živí seniory a také oni budou v budoucnu zabezpečeni mladšími. „Na to, abyste nedostal důchod, na který si spoříte celý život, by musel zbankrotovat stát a věřím, že k tomu nedojde,“ prohlásil.

Ministerstvo práce zatím podrobnosti o slibované penzijní reformě tají. Nevyjádřilo se ani k případnému většímu zapojení zaměstnanců. Nic bližšího o záměrech úředníků ostatně zatím nevědí ani odboráři či zaměstnavatelé, nebyla o nich zatím řeč ani na tripartitě. „Nebyly zde projednávány ani návrhy, které již ministerstvo práce poslalo do připomínkového řízení,“ posteskl si odborář Samek.

Široká shoda na důchodových změnách přitom podle Rafaje bude nezbytná. „Jsem přesvědčen, že se žádná reforma neudělá bez toho, aby k ní byla i podpora opozice,“ konstatoval Rafaj. „Jestli to tato vláda prosadí na sílu a následná to zase zruší, tak důvěra lidí v důchodový systém a to, že se něco skutečně změní, ještě více klesne,“ dodal.

Seriál Naše důchody



Česko stárne a financování důchodů začíná být čím dál větší problém. Fialova vláda na jaře představí reformu penzí a některých změn doznají i stávající důchody. Deník proto startuje nový seriál Naše důchody, který každé pondělí postupně představí chystané novinky.



Budou některé profese chodit do penze až v 68 letech? Zvýší se pojistné pro OSVČ? Jak se změní předčasné důchody? A věří lidé ve středním věku, že nějaký důchod v budoucnu dostanou? Všechny díly seriálu najdete na webové adrese denik.cz/duchody.