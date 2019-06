Eliška trpí vzácným syndromem, její maminka dostala rakovinu

Nelehkou zkoušku přichystal osud rodině paní Věry. Její mladší dítě, dcera Eliška, totiž onemocněla velmi vzácným syndromem. Péče o postižené dítě si vyžádala to, že Věra musela zůstat doma, přestala chodit do práce, aby se o holčičku starala. Tím to ale neskončilo, další zkouška na sebe nenechala dlouho čekat.

Paní Věra s rodinou | Foto: Zuzana Zelenková

Paní Věra s manželem a dětmi žili spokojený život. Jako první se jim narodila dcerka Eliška (13), syn Matěj (10) se přišel na svět o tři roky později. Elišce lékaři ve dvou letech diagnostikovali vzácný Cri du Chat syndrom, genetickou vadu 5. chromozomu. Maminka s ní zůstala doma a většinu času věnovala její péči. Před třemi lety však Věra sama onemocněla - rakovinou prsu - a rodina se opět musela přizpůsobit nové složité situaci. Pokračování článku čtěte na Deník Klubu: Co se dozvíte dále? Co je to Cri du Chat syndrom a proč se mu říká syndrom Kočičího mňoukání?

Jak se paní Věra popasovala s rakovinou?

Kdo rodině pomohl?

Autor: Zuzana Zelenková