Františkovy energie končí. V režimu DPI se ocitne skoro pět tisíc odběratelů

Regulovaná složka by sice měla růst pomaleji než inflace, přesto výsledné ceny porostou podle ERÚ u elektřiny o dvě procenta a u plynu o procento. „Řádově rychleji však roste burza, na kterou ERÚ nemá vliv a kvůli které o desítky procent zdražují dodavatelé, což je hlavní důvod strmého růstu cen energií,“ uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Neregulovaná složka ceny energií stanovená domácnostem dodavateli stále stoupá, před rokem činila jen 47,7 procenta, nyní vzrostla na 59,4 procenta. Podíl regulované složky na výsledné ceně klesá také u plynu, za poslední rok se snížil z 30 procent na nynějších 18,5 procenta.

Odpuštění DPH na energie

Kvůli prudkému růstu ceny elektřiny a plynu na světových trzích rozhodla ministryně financí minulé vlády Alena Schillerová (ANO) o prominutí DPH u jejich dodávek za listopad a prosinec letošního roku. Pro domácnosti by za toto období tedy měly být o 21 procent levnější. Prozatím však platí prominutí daně jen do konce letošního roku.

Ministerstvo financí vládě předložilo návrh novely zákona, která by dodávky elektřiny a plynu od DPH osvobodila po celý příští rok. „Nicméně je spíš málo pravděpodobné, že by v roce 2022 tento zákon skutečně začal platit,“ uvedl Martin Diviš, odborník na daně z poradenské firmy PwC. Spíš než odpuštění DPH očekává její snížení k pěti procentům.

Nový energetický zákon

Od 1. ledna 2022 je při sjednávání smluv na energie zprostředkovatel povinen o své činnosti informovat spotřebitele, provozovat ji poctivě a zohledňovat práva klienta. Smlouvu se zprostředkovatelem půjde kdykoliv vypovědět, zmocnění ke zprostředkování zanikne nejpozději do 12 měsíců.

Zprostředkovatel musí smlouvu s novým dodavatelem spotřebiteli písemně předat nejpozději do 14 dnů, spotřebitel může do 15 dnů po zahájení dodávky smlouvu s novým dodavatelem vypovědět. Do 20 dnů před uplynutím sjednané doby smlouvy může spotřebitel zabránit jejímu automatickému prodloužení.

Pokud dodavatel do 30 dní před změnou podmínek či ceny tuto změnu spotřebiteli neoznámí, může od ní spotřebitel bez postihu odstoupit. Smlouvu na dobu určitou delší než 36 měsíců lze po této době vypovědět.

Od 1. července 2022 bude k zprostředkovatelské činnosti v energetice nutné získat oprávnění od ERÚ a zprostředkovatel bude muset prokázat odpovídající vzdělání, praxi v energetice a spolehlivost. Seznam zprostředkovatelů bude zveřejněn na webu www.eru.cz. Spory ohledně smluv o zprostředkování bude nově místo České obchodní inspekce řešit ERÚ, v případě nedodržení podmínek bude také udělovat pokuty.