Podle řady průzkumů v době zdražování lidé šetří nejčastěji na nákupu nového oblečení. Způsobů, jak na to, je mnoho. Kromě zmenšení množství pořízených kousků lze najít i cesty, jak oděvy sehnat co nejvýhodněji. Kromě úspory peněz je odměnou i šetření životního prostředí, které oděvní průmysl celosvětově zatěžuje.

1. Nové výměnou za staré

Máte doma oblečení, které je kvalitní, pěkné a třeba i od luxusnější značky, jenže už vám nesedí? Není potřeba je hned vyhazovat a pořizovat novou obdobnou garderobu nebo si dávat těžce splnitelná předsevzetí. Již nevyužité hezké kousky sbalte a odneste na takzvaný swap oblečení – kde je jednoduše vyměníte za jiné.

2. Pořiďte si basic šatník, neřiďte se trendy

Letos vládne fuchsiová barva a do módy se vrátily zvonové džíny? Za rok zase můžeme čekat lavinu černé a materiálů, které odkazují k hi-tech technologiím. Následování módních trendů se šetřením nejde dohromady. Vytvořte si raději šatník, který je nadčasový, umožňuje vzájemné kombinování jednotlivých kousků a lze ho jednoduše oživit třeba zajímavými doplňky.

Časopis Vogue mezi „věčné“ kousky řadí například koženou bundu, svetr s námořnickými pruhy, bílou košili, klasické džíny, malé černé nebo kabát – trenčkot. Na těchto kouscích nešetřete.

3. Nakupujte ve výprodejích

Večer 24. prosince rozbalujeme pod stromečky (ne)oblíbené měkké dary, které naši blízcí nakupovali za původní ceny. Hned po svátcích ale v obchodech na velké části z nich už visí cedulka s kýženými čtyřmi písmenky – sale. Výprodeje - ať už povánoční nebo sezonní - lákají obvykle na slevy, které překračují padesát procent. Na podzim nakoupíte výrazně levněji kousky z letních kolekcích, na jaře zase ty ze zimních. S výjimkou kabátů a huňatých svetrů jsou to ale mnohdy kusy oblečení nositelné po celý rok.

4. Klubové kartičky

Téměř každý řetězec s oblečením, obuví nebo módními doplňky nabízí členství v klubu. Už registrace je obvykle spojená se vstupní úvodní slevou na nákup. Následně se sbírají body, které se mění za slevové kupóny. Řetězce své členy také obdarovávají speciálními slevami například na narozeniny nebo nabízejí speciální sezónní výprodeje.

5. Slevové kódy od influencerů

Trávíte čas na sociální síti Instagram? A sledujete na něm celebrity nebo takzvané influencery? Kromě každodenního sdílení střípků z jejich života se část z nich živí také takzvanými spolupracemi se známými značkami. Dělají reklamu nádobí, kosmetice, autům a samozřejmě také oblečení. A nabízejí slevy na nákup daných produktů, obvykle i v hodnotě několika desítek procent.

6. Recyklujte oblečení výměnou za slevu

Některé řetězce nabízejí slevu za staré oblečení. Pokud přinesete do obchodu nošené oblečení téže značky, na pokladně vám za odevzdané hromádky věnují slevový kupon, který můžete uplatnit na další nákup. Některé obchody akci nabízejí po celý rok, jiné ji vyhlašují na určitou dobu. Donesené oblečení roztřídí a zasílají na charitativní účely.

7. Ojedinělá událost = půjčovna

Svatba, pohřeb nebo třeba jen karneval na určité téma? Ne vždycky je nutné do šatníku oblečení pro zvláštní příležitosti kupovat. Bohatě postačí si ho vypůjčit. Ale pozor, například půjčovny společenských šatů patří mezi poměrně nákladné záležitosti. Nejdříve proto po vhodných kouscích pátrejte u rodinných příslušníků nebo přátel.

8. Cashback

V obchodech se stále více rozmáhá takzvaný cashback. Zjednodušeně to znamená, že obchody dávají svým zákazníkům část peněz za nákup nazpátek, třeba formou načítání bodů do zákaznického konta.

9. Outletové arény

Řetězce nebo dražší značky kromě svých vlajkových prodejen provozují i obchody outletové. Do nich míří oblečení ze starších kolekcí nebo třeba ze skladů z jiných zemí, případně druhé jakosti. Velké outletové arény byly dříve doménou hraničních přechodů, dnes je ale najdete i na předměstích větších měst. Slevy se tu šplhají až na osmdesát procent.

10. Secondhandy

Secondhandy jsou osvědčená klasika. Nákupy v obchodech s oblečením z druhé ruky dávají prostor nejen pro šetření, ale díky dovozu obnošeného šatstva ze zahraničí jsou i příležitostí pro ulovení opravdu originálních kousků, které na ulici na nikom dalším už nepotkáte.

11. Správná péče

Správná údržba prodlužuje životnost oblečení nebo obuvi. Začíná praním na doporučenou teplotu, v případě obuvi jde i o užívání vhodných materiálů k čištění. Doporučení k údržbě obvykle najdete na cedulkách jednotlivých kusů nebo ve zvláštních prospektech, které lepší prodejny obuvi přikládají do krabic. Životnost oblečení můžete podpořit také využíváním ekoprogramů praček či sušiček, které jsou citlivé k vláknům.

12. Nákupy s jasným cílem

Tak jako se říká, že se nevyplatí jít do obchodu s jídlem hladový, obdobné je to i s oblečením. Pokud si zakážete chodit na nákupy jen tak, aniž byste si předem jasně určili, pro co jdete a proč, snížíte riziko, že budete v pokušení utrácet za věci jen tak pro radost.

13. Přešívejte

Manuálně zruční mohou ušetřit za oblečení a módní doplňky třeba přešíváním. Ze starých šatů je možné vyrobit fungl novou košili, staré džíny se zase s trochou fantazie mohou proměnit v novou kabelku.

14. Dva plus jedna

V řetězcích můžete narazit na akci, kdy při nákupu dvou kusů máte třetí zdarma. Obvykle se využívá pro basic kousky nebo třeba spodní prádlo a ponožky.

15. Oblečení po dětech schovejte

Schovejte oblečení staršího sourozence pro toho mladšího. Případně požádejte své příbuzné, aby vám oblečení po svých dětech schovali do zásoby.