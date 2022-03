Je čas placení daní. Jak si je lidé mohou snížit a kde dělají chyby

Blíží se datum, které si většina lidí nepíše do kalendáře jako veselé. Do prvního dubna bude potřeba zaplatit daň z příjmu fyzických osob při podání přiznání v papírové podobě. Různé odpočty a slevy ovšem umožňují tyto daně i výrazně snížit. Na druhou stranu by si lidé měli dávat pozor na to, v čem obvykle chybují.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Do prvního dubna je nutné zaplatit daň z příjmu fyzických osob (při podání přiznání v papírové podobě) | Foto: Deník / Karel Pech