Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala k nehodě došlo mezi stanicí Nové Hamry a dopravnou Pernink. "Dle prvotních informací je na místě větší počet zraněných. Provoz na trati je přerušen. Drážní inspekce bude šetřit příčiny a okolnosti mimořádné události v místě jejího vzniku," uvedl Drápal.

Při srážce vlaků na Karlovarsku zasahovalo deset jednotek záchranářů z Česka, na pomoc přijeli i němečtí záchranáři. Ve vlacích cestovalo asi třicet lidí, všichni už byli vyproštěni a jsou odváženi do nemocnic. Nejméně dva lidé při nehodě zemřeli. pic.twitter.com/Qsz24g1uN7 — CT24zive (@CT24zive) July 7, 2020

„Máme potvrzeny dvě úmrtí přímo na místě, další se upřesňují. Zraněných je zhruba mezi dvaceti až třiceti,“ uvedl v 16:40 Radek Hes, mluvčí ZZS Karlovarského kraji. Na místě zasahuje více než deset jednotek zdravotních záchranářů, včetně leteckých záchranářů Plzeňského i Jihočeského kraje. Připojili se také záchranáři z Německa.

Martin Kasal, mluvčí krajských hasičů uvedl, že na místě je 11 jednotek hasičů. „Místo nehody je v údolí zhruba 500 metrů od železničního nádraží Pernink. Zraněné bylo nutné transportovat na nádraží, kde si je převzala záchranná služba,“ řekl Kasal. Podle něj bylo nejprve nutné dostat všechny osoby z vlaku a vyprostit zaklíněné lidi. „Určitě budeme zasahovat ještě několik hodin,“ doplnil Kasal.

Podle mluvčího Karlovarské krajské nemocnice Vladislava Podrackého byl v nemocnici v Karlových Varech vyhlášen takzvaný traumaplán, který se vyhlašuje v případě mimořádných událostí, kdy se čeká více zraněných.

V 18 hodin měli záchranáři to nejhorší za sebou. „Z Perninku odletěly vrtulníky záchranné služby a odvezli jsme všechny vážně zraněné. Nyní probíhá evidence zraněných a ještě odvezeme další lehce zraněné osoby,“ uvedl mluvčí záchranné služby v 18 hodin. „Evidujeme dva mrtvé, šest těžce zraněných a lehce zraněné ještě nemáme zcela sečtené,“ dodal.

„Strašný víkend na silnicích a teď další tragédie, srážka vlaků na Karlovarsku. Mluvil jsem s hasiči, jsou bohužel potvrzené minimálně 2 oběti. Tohle jsou zprávy, které nechceme slyšet. Záchranné složky pracují na maximum, všichni zranění jsou už vyproštění. Děkuji za skvělou práci!“ napsal na twitteru ministr vnitra Jan Hamáček.

Jedním z mrtvých je podle informací z místa občan Německa. Další němečtí občané se při nehodě zranili. Jednoho z nich převezla zpět do vlasti německá letecká záchranná služba, další byl pak do Německa dopraven pozemní cestou.

Trať bez zabezpečení

„Z aktuálně dostupných informací musím s lítostí potvrdit, že došlo k úmrtí a zranění cestujících. Odjíždím na místo nehody, kde právě zasahují složky IZS a bude zahájeno šetření,“ informoval na svém twitteru generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Ten ve vysílání ČT24 uvedl, že se jedná o trať, která je postavená na lidském faktoru a nemá další zabezpečení. S objasněním nehody tak podle Svobody bude potřeba počkat na informace od strojvedoucích vlaků, kteří jsou také zraněni, a dispečera tratě.

Drážní inspekce na sociálních sítích uvedla, že šlo o osobní vlak Os 17110 (Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt) a osobní vlak Os 17113 (Johanngeorgenstadt - Karlovy Vary dolní nádraží).

Na začátku pomohli místní

Dva vlaky zaklíněné do sebe a všude těžce zranění zkrvavení lidé, tak popsal Jan Čech z Perninku nehodu dvou vlaků. „Řezal jsem dřevo, když jsem uslyšel obrovskou ránu a za chvíli houkání hasičů. Říkal jsem si, že se snad srazily vlaky. Hned jsem sedl do auta, kolem projela policie, a já mířil k nádraží a asi 400 metrů od železniční stanice jsem uviděl soupravy v sobě,“ líčil muž, který se spolu s dalšími místními obyvateli okamžitě zapojil do záchranných prací a vynášel z vagonů zraněné, včetně člověka s amputovanou končetinou.

Na místo dorazil jako druhý či třetí z Perninku, spolu s místním školníkem. „Hned jsme začali pomáhat. Odnesli jsme několik těžce zraněných lidí, další lehce poraněné jsme jsme odváděli na nádraží, které se stalo jakýmsi provizorním sběrným místem, kde se o ně postarali zdravotníci. Nic takového jsem nikdy neviděl,“ říká. „Mrazí z toho. Je tady nespočet hasičů, zdravotníků, sanitek, přilétly vrtulníky. Jeden z nich z Německa a odvezl těžce zraněného Němce,“ dodal.

Dodává, že velmi vážně jsou zranění oba vlakvedoucí. „I jeden strojvůdce je na tom velice špatně, druhý naštěstí vyvázl asi bez většího zranění,“ uvádí Jan Čech, který je sám zaměstnancem Českých drah. Je přesvědčen, že zprovoznění trati nebude jednoduché. „Jenom od sebe oddělit ty zaklíněné lokomotivy dá hodně úsilí,“ konstatoval s tím, že to ale musí posoudit odborníci.

Nehodu řeší policie

Tragickou nehodou se zabývá také policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu obecné ohrožení z nedbalosti. V současné době máme jednu osobu v zadržení,“ uvedla mluvčí policie Zuzana Týřová. Podle našich informací se jedná o strojvedoucího jednoho z vlaků. „Přesné příčiny a okolnosti této srážky prověřujeme a spolupracujeme v tomto ohledu s Drážní inspekcí,“ dodala Týřová.

Největší železniční nehody na území Česka

14. listopadu 1960 - Ke srážcesrážce osobního vlaku s plně obsazeným motorovým vlakem došlo mezi Stéblovou a Čeperkou na Pardubicku. Následoval pak požár nafty unikající z motoráku. Zahynulo při ní 118 lidí. Přibližně stovka dalších utrpěla zranění.



24. prosince 1953 - Kvůli tomu, že se strojvůdce opil a usnul najel rychlík do osobního vlaku. Zemřelo 103 lidí, dalších 83 bylo zraněno.



20. prosince 1943 - U zastávky Prahy-Kbely došlo k čelní srážce dvou osobních vlaků. Příčinou nehody bylo nedorozumění na výhybně. Vyžádalo si to 42 mrtvých a 91 zraněných.



21. prosince 1950 - Na železničním přejezdu v Podivíně na Břeclavsku se srazil vlak s autobusem ČSAD. Vlak autobus roztrhl a vlekl Zahynulo 34 lidí a dalších 56 bylo zraněno.



11. prosince 1970 - V ranních hodinách se u stanice Řikonín u Tišnova na Brněnsku srazila lokomotiva s nákladním vlakem. Do nich pak narazil mezinárodní expres Panonia a dva vozy se zřítily z viaduktu. Zemřelo 31 osob, 18 bylo zraněno.