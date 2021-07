Odzvonilo krabičkám, kelímkům a sáčkům. Zpátky k talířům a skleničkám. Anebo ne? Konzumaci v restauracích už žádné vládní restrikce nezakazují, spokojenost mezi provozovateli ale nevládne. U části zákazníků přetrvávají obavy z nákazy, další prostě ztratili chuť.

Lidé popíjející a sedící na zahrádce na pražské Letné 10. května. | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Potvrzuje to průzkum, který si v minulých dnech nechala zpracovat společnost Slevomat. „Ukazuje se, že návrat do normálu není pro část společnosti zcela automatický. Desetina Čechů se ještě nevydala do restauračních zařízení,“ říká ředitel Slevomatu Ladislav Veselý. Jako důvod udává deset procent dotázaných obavu z koronaviru. Není to ale jediný důvod.