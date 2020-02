V čem spočívá nebezpečí nového viru - jak lidem může škodit a jak se může šířit?

Je schopný vyvolat těžkou infekcí dolních dýchacích cest a současně nepřímo způsobit dekompenzaci jiné vážné základní nemoci, kterou už pacient trpěl předtím. Nebezpečný je především pro starší osoby, průměrný věk obětí je dosud 73 let.

Nejmladší nakažené, která dosud nemoci podlehla, bylo 48 let, i ona však měla už předtím zdravotní problémy. Musíme si však uvědomit, že starších a chronicky nemocných osob je mezi obyvateli každé země dost.

Jak moc hrozí přenesení nákazy z Číny do Česka?

To se uvidí v nejbližších týdnech, až se po oslavách lunárního nového roku budou vracet lidi z dovolené, která většině končí 31. ledna, zpět domů. Mezi stovkami milionů osob, které jsou kvůli tomu na cestách, jsou nepochybně i obyvatelé ČR asijského původu a současně na letištích a v letadlech potkají další cestující, běžné turisty. Rozhodně není výskyt nakažené osoby na území naší země nepravděpodobný. Druhou věcí ale je, že to neznamená jeho endemizaci a přenos mezi místními obyvateli. V každém případě aktuální represivní izolační opatření, které zavádějí čínské úřad, jsou velmi rozsáhlé a přísné. Počet obyvatel, kterých se karanténa aktuálně týká, je největší v celé historii lidstva.

Je ČR na obdobné nákazy dostatečně připravena?

Mezi první opatření zavedená v některých vyspělých zemích, které lze rychle zavést i u nás, je použití termokamer na vyhledávání pacientů s horečkou a prohlídka pacientů s konkrétními příznaky na základě vyplněného dotazníku. Může se taky omezit letecké spojení s některými destinacemi, případně přílety směřovat do zvláštní části letištního terminálu. Ani tak to však nemusí stačit. Za důležité považuji, že díky mediální pozornosti věnované této nemoci si lidé uvědomují, že je to vážná věc a každý se bude snažit chránit co nejvíce individuálně a současně se vyhýbat rizikovým místům.

Jak dlouho může trvat, než se podaří získat účinné protilátky?

V léčbě se mohou využít léky, tzv. antivirotika, které se osvědčily u epidemie SARS v letech 2002-2004. Vývoj očkovacích látek však zatím ani nezačal a pokud by se tak stalo, jejich testování by trvalo tak dlouho, že by to v kritickém období úvodních měsíců nepomohlo.

Jaká hygienická opatření by měli lidé dodržovat?

Víme, že virus se přenáší mezilidským kontaktem, zatím však netušíme jak přesně. Onemocněli totiž i zdravotníci, kteří používali roušku na ústa a nos. To by mohlo signalizovat přenos i přes sliznici očí. Rovněž zatím nevíme, jestli se nový koronavirus přenáší pohlavním stykem, případně konzumací nějaké konkrétní potraviny. S otazníkem je i jeho možné další šíření cestou odpadních vod. Preventivní opatření budou vycházet z dalších konkrétních zjištění.

Nový virus známe jen pár týdnů, potřebujeme o něm zjistit co nejvíce. Teď se ukázalo, že z dosud známých koronavirů je nejbližší původci SARS a velmi pravděpodobně pochází od netopýrů. Zatím je základním preventivním opatřením pečlivá hygiena, alespoň 20 sekund s mýdlem nebo alkoholový dezinfekční roztok na suché ruce, v rizikovém prostředí použití roušek resp. masek a ochrana očí. V Asii k tomu navíc vyhýbat se zvířatům a vynechat konzumaci nedostatečně tepelně upraveného masa.