„Žádná extrémní návštěvnost to nebyla, ale program byl potřeba, abychom lázně udrželi v myslích lidí. Lázeňství je totiž specifický obor. Návštěvníci se zpravidla vracejí na ta samá místa, proto jsme chtěli, aby na ně lidé nezapomněli,“ uvedl prezident Svazu léčebných lázní Eduard Bláha.

Jan Herget, ředitel státní agentury CzechTourism, která lázeňské vouchery podpořila, si myslí, že poukazy měly svůj přínos. Z nedávného průzkumu totiž vyšlo najevo, že 60 procent Čechů, kteří nejsou rozhodnuti, zda na dovolenou vůbec pojedou, dokáže finanční příspěvek k cestování motivovat. Částka kolem dvou tisíc korun přitom ovlivní třetinu z nich. „Troufnu si říct, že lázeňské slevové vouchery nalákaly do lázní úplně novou klientelu, například rodiny s dětmi,“ doplnil Herget.

Dvoutisícové poukazy nenabídly všechny české lázně. „Nemohli jsme je nabídnout, protože bychom museli vracet dotaci na rekonstrukci jedné z našich budov,“ vysvětlil například mluvčí Lázní Bohdaneč Jiří Chvojka.

Češi kupují dovolené jak před pandemií, drahotu zatím neřeší

Přitom právě Lázně Bohdaneč koronavirová epidemie zasáhla velmi těžce. Podnik dokonce musel požádat soud o ochranu před věřiteli. „Už je to ale dobré. Za rok dva bychom se mohli dostat do černých čísel,“ vysvětlil Chvojka. Nicméně lázně se specializují na pooperační rehabilitaci českých pacientů a i nyní podle mluvčího přibývá pacientů s covidem, takže se odkládají operace.

Do provozu v poslední době zasáhla také ruská invaze na Ukrajině. „Řadu pavilonů jsme ani neotevřeli, proto v jednom z nich ubytováváme ukrajinské uprchlíky. Zatím to i díky státnímu příspěvku zvládáme,“ dodal mluvčí.

Zdroj: DeníkK podobné praxi přistoupily skoro všechny lázně v Česku. „Například v Luhačovicích jsme pro to vyčlenili první budovu. Část kapacit se takto využije,“ řekl Bláha, který je zároveň generálním ředitelem právě luhačovických lázní. Nejedná se ovšem o trvalé řešení, protože uprchlíci jsou často ubytovaní v budovách hotelového typu, kde není možnost si třeba uvařit a podobně.

Velkou otázkou je návrat zahraničních turistů. Například z Karlových Varů zmizeli Rusové a nelze předpokládat, že by se kvůli válce na Ukrajině do lázní vrátili. Ostatně Rusové v lázních chyběli už dlouho, od ruské anexe Krymu. „Jen blázen by si myslel, že se vrátí,“ dodal Bláha.