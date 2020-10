„To je bordel, co ten Babiš udělal, a teď to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím,“ prohlásila Maláčová o předsedovi vlády. Záběry následně ČT odvysílala v pořadu 168 hodin.

Maláčová později svá slova mírnila a uvedla, že šlo o vájádření v emocích. „Když máte velkou zodpovědnost, tak bez nich to prostě někdy nejde, nejsem robot. Jsme uprostřed druhé vlny pandemie a pro mě je priorita řešit tyto bezprecedentní problémy než jeden výrok,“ uvedla pro CNN Prima NEWS ministryně.

Její faux pas stačilo vyvolat řadu reakcí. Komentář si neodpustil například bývalý ministr financí a šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Přemýšlím, jak pojmenovat ministry, kteří jsou ochotní být ve vládě člověka, o kterém chovají toto přesvědčení,“ napsal na twitteru.

„Výrokem ministryně Maláčové na adresu premiéra Babiše by se měly zabývat příslušné úřady a posoudit, zda nedošlo k úniku chráněných osobních údajů a zda nebylo vyzrazeno státní tajemství. (ÚOOÚ a NBÚ),“ doplnil později na Facebooku.

Hamáček nevidí důvod k omluvě

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček nevidí důvod k tomu, aby se ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) premiérovi omlouvala. Rádiu Impuls řekl, že událost nejvíc vypovídá o etice ČT, chování televize je podle něj v tomto případě za hranou.

Pokud by se Maláčová vyjádřila na záznam, byla by situace jiná, míní Hamáček. "Kdyby to bylo na záznam, tak neřeknu ani popel a paní ministryně by se měla omluvit. Tohle ale byl podraz ze strany České televize," řekl. K omluvě proto nevidí důvod. "Ani na koaliční radě jsme o tom nemluvili, z mého pohledu je to za námi," dodal.

ČT považuje reportáž za hraniční a interně se ji zabývá. "Včerejší reportáž pořadu 168 hodin, v níž zazněl výrok ministryně Maláčové, považujeme za hraniční, a proto se jí interně zabýváme. Pokud to bude třeba, necháme přezkoumat postup a použití záběru Etický panel ČT," řekla dnes ČTK mluvčí ČT Karolína Blinková.

Svůj názor napsal na twitteru také bývalý premiér a prezidentský kandidát Mirek Topolánek. „Vícekrát už se mi to nepodaří, ideové příkopy mezi námi jsou opravdu hluboké. Tak jen pro tuto chvíli, a užiji si to: Je suis Jana Venezuela! Babiš je debil!“ napsal.

Starosta městské části Praha Řeporyje Pavel Novotný (ODS) zase uvedl, že ministryni pozve do Řeporyjí na státní návštěvu. „Je to teď šílená obrátka, ale když já jsem to nevěděl! … Už mi tak nevadí,“ napsal. „Ministryni, která řekne v televizi, že je Babiš debil, u nás prostě uvidíme rádi, no a co,“ dodal následně v odpovědi na jiný komentář.