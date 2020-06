Letošní maturity ukázaly, co s přípravou udělá tříměsíční výpadek kontaktní výuky. K didaktickým testům ve společné části zkoušky byli připuštěni i žáci, jimž by jinak vystavili stopku jejich učitelé. K didaktickým testům se tak letos nedostavilo pouze 1,5 procenta středoškoláků oproti loňským 8,2.

Písemná část státní maturity na Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

„Žáci, které bychom kvůli pětce na vysvědčení nebo nehodnocení k maturitě za běžných okolností nepustili, většinou u ní neuspěli. Test potvrdil to, co by jinak rozhodli učitelé,“ řekl Deníku Štefan Klíma, ředitel ISŠ a SPgŠ, Mladá Boleslav.