Hlavní hygienička Jarmila Rážová na úvod tiskové konference informovala o aktuálním stavu testování, když za čtvrtek bylo podle ní provedeno 29 tisíc testů. "Procento pozitivních testovaných klesá. Za včerejšek tvořili 27 procent," konstatovala.

Nových případů koronaviru v Česku v posledních dnech ubývá. Za čtvrtek české laboratoře odhalily 7874 pozitivních testů na koronavirus, přičemž ve středu jich bylo zhruba o tisícovku více a před týdnem o téměř 5400 více. Ubylo i hospitalizovaných, když v nemocnicích je aktuálně 6 881 pacientů.

Podle Rážové nyní na jednoho pozitivního člověka připadá v průměru 2,41 rizikových kontaktů. "To přikládáme tomu, že opatření začala účinkovat," zdůraznila Rážová s tím, že narostl i počet lidí, kteří se podílejí na trasování. V současnosti je jich více než 3300. "Je evidentní, že trasování funguje," zdůraznil následně ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Reprodukční číslo

Ostře sledované reprodukční číslo se aktuálně v Česku pohybuje kolem hodnoty 0,8 až 0,7. "Epidemie jeví známky brždění. Sledujeme pokles reprodukčního čísla," informoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.

I podle něj se začínají projevovat přijatá opatření, číslo hospitalizovaných však zůstává poměrně vysoké. Absolutní prioritou je tak snížit zátěž v nemocnicích. „Pokračuje velký počet denně nově nakažených seniorů a obyvatel, které řadíme do kategorie zranitelných,“ varoval dále Dušek.

Problémem je i nadále vysoké procento pozitivity testů, které však v posledních dnech klesá. „V následujících týdnech musíme stále dodržovat nařízená opatření,“ dodal Dušek s tím, že na přelomu prosince by se Česko mohlo dostat k "velmi pozitivním číslům".

Pozitivní trendy ovšem nejsou podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky vidět ve všech regionech. "Situace se obrací, ale nesmíme polevit," nechal se slyšet ministr zdravotnictví.

Systém PES

Blatný následně představil nový systém hodnocení rizika, takzvaný PES. Od 16. listopadu bude rizikové skóre zveřejňované na webu rezoru, přičemž škála se bude pohybovat od 0 do 100. Číslo bude kalkulováno denně, a to pro celou republiku i pro jednotlivé kraje.

Pro přechod do vyššího stupně rizika bude podle ministra zdravotnictví třeba číslo vyšší úrovně po dobu tří dnů, pro posun do nižšího pásma pak bude nutné snížení rizikového skóre po dobu sedmi dní. Hodnocení bude probíhat vždy od středy do středy.

Prohlédněte si, jak bude fungovat systém PES:

"Hodnota indexu pro celé Česko k 12. listopadu 70, což znamená stupeň čtyři," informoval Blatný a dodal: "Když víme, že od středy tohoto týdne se pohybujeme na stupni číslo čtyři, pak pokud to vydrží do středy příštího týdne, tak bychom od dalšího pondělí mohli rozhodovat o rozvolnění."

Skóre bude vycházet ze čtyř faktorů, a to: podílu pozitivních testů, počtu nakažených na sto tisíc obyvatel, počtu nakažených seniorů a takzvaného reprodukčního čísla. Ke každému ze stupňů pak náleží konkrétní sada opatření, která se budou týkat provozu obchodů, restaurací či služeb, ale i otevření škol, omezení volného pohybu či nošení roušek.

Všech pět pásem přitom vyžaduje, aby byl kvůli přísným opatřením proti covidu-19 vyhlášen nouzový stav. "Bez existence nouzového stavu vlastně se tato tabulka stává relativně bezcennou a všechna opatření se dostávají pouze do roviny doporučení," vysvětlil Blatný.