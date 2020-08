Chytrá karanténa umožňuje zlepšit vyhledávání lidí, kteří se setkali s nakaženými koronavirem, třeba za pomoci dat z mobilních telefonů. Armáda už projekt v minulosti vedla, než vedení v květnu převzalo ministerstvo zdravotnictví.

Podle Vojtěcha je možná spolupráce s armádou. "Spíše to bude o tom, že budeme hledat nějakou kooperaci, posílení ze strany armády," doplnil.

"Není možné, aby ten projekt jako takový celý převzala armáda, protože stále je nutné, aby tam byl epidemiologický pohled, aby tam byl odborný pohled ze strany resortu zdravotnictví," prohlásil Vojtěch.

Možné převzetí zmínil Babiš

Možné převzetí projektu armádou v neděli zmínil premiér Babiš ve vyjádření na facebooku. "Armáda funguje perfektně a je otázka, jestli by znovu oni neměli to celé řídit," uvedl předseda vlády. Podle něj se nedaří dostatečně propojit IT systémy a hygienické stanice, které postupně musí přejít na modernější metody fungování.

Ministr vnitra Hamáček uvedl, že projekt chytré karantény pod ministerstvem zdravotnictví nefunguje tak, jak má. "Armáda to zvládala, a pokud se ukáže, že to ministerstvo zdravotnictví není schopné garantovat, vrátíme to armádě," uvedl Hamáček v neděli v diskusním pořadu Partie televize Prima.

Podmínkou ale podle ministra je, že Vojtěch bude muset "přiznat, že mu to nejde", a ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) se zpětvzetím chytré karantény pod armádu bude souhlasit.