Párky v rohlíku, hranolky, bramboráky, krokety s tatarkou, to vše známe přece už pěkně dlouho, a rozhodně jsme nemuseli čekat na příchod řetězce McDonald’s. Ten se k nám ze Západu odhodlal po revoluci přijít jako první a další jej brzy následovaly.

Lidi přitahuje jednak jednoduchost — přijít, vybrat si, nečekat, kvapně sníst jídlo a zase jít. Šetří tím svůj čas. A také báječně chutná. Co nekřupe, není žádoucí.

Složení pod kontrolou

Neřešme tentokrát, jak zdravé nebo nezdravé je fastfoodové jídlo, spíše se pojďme podívat na celosvětový fenomén z té lepší stránky — pokusme se vytvořit rychlé občerstvení doma, tedy jinak. Nebude to samozřejmě tak rychlé, jak slibuje název, ale rozhodně to bude chutné. A hlavně budete vědět, jaké ingredience tvoří váš oblíbený pokrm.

Nejoblíbenějšími z fastfoodových jídel jsou párek v rohlíku, pizza, hranolky s kečupem nebo tatarkou, hamburgery všeho druhu, klobásy, bramboráky, smažené obalované kuřecí kousky. Poznejte ale rozdíl a vytvořte si je tak, jak vám je nikde nenabídnou.

Pizza Margherita

Ingredience: 500 g hladké mouky, 250 ml vody, 40 ml olivového oleje, 20 g droždí, sůl, pepř, mletá sladká paprika, 500 g loupaných rajčat v plechovce, 250 g čerstvých cherry rajčat, 200 g mozzarelly, 3 stroužky česneku, koření oregano, bazalka

Postup: Těsto musíte mít připravené z předchozího dne, protože musí odpočívat v lednici. Do větší mísy dejte mouku, sůl, olej a droždí. Robotem vypracujte těsto, které se nebude lepit. Pak jej zabalte do potravinářské fólie a nechte v lednici přes noc. Rozmixujte loupaná rajčata a ochuťte je kávovou lžičkou soli, kávovou lžičkou olivového oleje a polévkovou lžící cukru. Pečicí plech vymažte zbylým olivovým olejem, odleželé těsto vypracujte do kruhu a potřete rajčatovou směsí.

Ozdobte jej plátky mozzarelly, cherry rajčaty překrojenými napůl a lístky bazalky. Troubu rozehřejte na maximum, protože je důležité pizzu upéct rychle, aby správně křupala. Okraje těsta musí být upečené dozlatova – podle toho poznáte, že je pizza hotová.

Domácí hranolky s majonézou

Ingredience: 500 g větších brambor, 1 l slunečnicového oleje, sůl, pepř, rozmarýn, 100 g majonézy, bylinky — kopr, petrželová nať

Postup: Brambory nakrájejte na tenké hranolky. Pak je vložte do ledové vody a nechte deset minut odstát. Vodu pak vylijte a hranolky opravdu důkladně osušte, nejlépe v utěrce. Do pánve nalijte dostatek oleje — nejlépe tak, aby byly hranolky celé ponořené. Důležité je, abyste hranolky vsypali do nerozehřátého oleje, budou pak krásně křupat a mít zlatavou barvu. Při 120°C je smažte asi dvacet minut. Osolte je, až když je necháte v sítku okapat od oleje. Můžete je i opepřit. Ozdobte rozmarýnem. Majonézu smíchejte s rozdrceným koprem, petrželovou natí a sušeným česnekem.

Hamburger v bulce

Ingredience: 600 g mletého hovězího masa, 150 g mletého vepřového masa, plátkový sýr tvrdý, 4 hamburgerové housky, majonéza, listy hlávkového salátu, 1 velké rajče, 1 cibule, sůl, mletý pepř, 10 ml slunečnicového oleje

Postup: Smíchejte mletá masa a vytvořte z nich kulaté placky ve velikosti, která se vejde do rozkrojené bulky. Maso pak na pánvi, kterou jste jemně potřeli olejem, zpočátku opékejte velmi krátce z obou stran, jen aby se zatáhlo a zůstala v něm šťáva. Pak placky osolte, opepřete, položte na ně plátky sýra a opékejte jen z jedné strany cca 5 minut na mírném ohni. Bulku rozkrojte a půl minuty nahřejte vnitřní stranou na pánvi. Cibuli nakrájejte na kolečka, stejně jako rajče, a vše i s listy salátu a masem naskládejte do bulky. Podávejte za tepla.

Smažené kuřecí kousky

Ingredience: 500 g kuřecích prsou, 200 ml podmáslí, strouhanka, 300 ml slunečnicového oleje, sůl, pepř, sladká mletá paprika

Postup: Kuřecí maso nakrájejte na podlouhlé špalíky. Na půl hodiny je vložte do podmáslí, přimíchejte mletou sladkou papriku. Maso pak nechte okapat a obalte ve strouhance. Olej rozpalte na 140°C a smažte špalíky tak dlouho, dokud nezezlátnou. Můžete je jíst bez přílohy, ale pokud na ní budete trvat, podávejte špalíky například s bramborovou kaší.