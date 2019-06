Srovnávací průzkum hodnotil pět desítek kritérií v osmi oblastech. Autoři se také ptali 1250 obyvatel ze všech koutů země, jak se jim u nich žije.

Do lékáren a na poštu to zde mají lidé vůbec nejblíž. Ostatně zdejší zdravotnictví jako celek patří k celorepublikové špičce. Navíc je v regionu bezpečno na silnicích. I to jsou důvody, proč Královéhradecký kraj obhájil loňské prvenství v letošním ročníku srovnávacího průzkumu Místo pro život.