Nezaměstnanost v Česku roste. Na konci května evidoval Úřad práce přes 269,6 tisíce uchazečů o zaměstnání, což je o téměř 74 tisíc více než před rokem. Bez práce by tak mělo být 3,7 procenta lidí v aktivním věku. Čísla ale skýtají dva velké problémy.

Úřad práce - Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Jednak je to skutečnost, že se jedná o evidované uchazeče o práci. Řadu nezaměstnaných totiž úředníci z evidence vyřadí kvůli tomu, že nedodržovali podmínky registrace. Jenom v minulém měsíci převažoval počet lidí, již opustili evidenci, množství těch, kteří odtamtud odešli do nového zaměstnání, o několik tisíc. Někteří samozřejmě odešli do penze, zdaleka to však nebudou všichni.