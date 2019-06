V nejmladší obci České republiky – středočeské Chýni – žije 305 dětí na každou tisícovku obyvatel.

Kde spíš potkáte děti, které jdou do školy či si hrají venku? Deník se rozhodl zmapovat obce s budoucností. Tedy ty, kde je nejvyšší podíl dětí do 15 let na celkovém počtu obyvatel.