Co přinesl končící týden?

Silné bouřky zasáhly Zlínsko, voda vyplavila i supermarket. Bezmála 120 výjezdů absolvovali do úterního dopoledne profesionální a dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji.

Už 6. ročník amatérského závodu horských kol nazvaný Vrchozdol se uskutečnil v sobotu 24. srpna v Kramolíně u Nepomuku. Deník pokračuje v seriálu o ostravských ghettech a problémových čtvrtích, který vzbudil u čtenářů velký ohlas. Po návštěvě Horní ulice, okolí problematického hotelového domu Hlubina, Deník zamířil do další problémové lokality Ostravy-Zábřehu.

Nová školka Bystrouška v jihlavské městské části Dolina, která jako první na Vysočině nabídne nepřetržitý provoz, byla včera slavnostně otevřena. I když nás plesová sezona čeká až v zimě, v Čechách pod Kosířem se už tančit začalo. V sobotu se zde totiž uskutečnil Zámecký romantický ples, na který přišli lidé z širokého okolí.

Téměř pětistovka hostů, taneční a hudební vystoupení, projevy, stříhání pásky, k obědu humří polévka a hovězí pupek s mrkvovým pyré a ředkví. Tak vypadalo středeční slavnostní otevření jihokorejské továrny Nexen v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Vědci z brněnské techniky testují tříkolku. Pomůže nevidomým překonávat bariéry.

Skláři z Lindavy vyrábějí ceny Thálie. Každý kus je originál. A nová cyklostezka přes hráz mezi malým a velkým Lipnem by měla být hotová do konce září, cyklisté tak konečně nebudou muset jezdit po nepříjemném a úzkém úseku mezi auty. Stavaře ale trápí nedočkaví cyklisté i pěší, co jim vstupují na stavbu.