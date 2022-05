Podpora by se měla týkat domácností, které mají měsíční příjem v průměru 83 333 korun hrubého. V čistém po dani a odvodech je částka nižší. Průměrná hrubá mzda podle statistického úřadu loni za celý rok činila 37 839 korun, v posledním loňském čtvrtletí se dostala na 40 135 korun. Příjem domácností s nárokem na plánovanou pětitisícovou podporu na dítě je tak vyšší než dva průměrné výdělky.

Vláda pomůže domácnostem s příjmem do milionu ročně. Dá jim pět tisíc za dítě

Příspěvek na dítě by mohla podle nynějších informací získat například rodina, kde jeden z rodičů je na rodičovské s částkou 12 tisíc korun měsíčně a druhý vydělává 71 tisíc korun hrubého.

Jak by mohla dávka přesně vypadat, kdo by ji vyplácel, zda a jak by se o ni žádalo a co by se dokládalo, není zatím jasné. Pravidla má upravit návrh zákona, který připraví ministerstvo práce. Jurečka po jednání vlády zmínil, že by se podpora měla vyřizovat "co nejvíc digitálně" a že by ji mohlo získat asi 2,1 milionu dětí do 18 let. Podle údajů statistického úřadu je to celkový počet dětí a mladých v tomto věku v Česku. Výdaje by tak činily 10,5 miliardy korun. Dávky vyřizují úřady práce. Nyní čelí náporu, tvoří se u nich fronty a vyřizovací proces se prodlužuje.

Adresná pomoc

Premiér Petr Fiala (ODS) i ministři opakovaně uvedli, že vládní kroky proti zdražování energií, potravin a dalšího zboží mají být adresné a cílené na potřebné, ne plošné. Bránit to podle členů vlády má také dalšímu roztáčení inflační spirály. Navrhovaný příspěvek sklidil kritiku odborů i některých ekonomů a expertů na sociální problematiku. Podle nich je příliš plošný a podporu získají také rodiny, které obtížnou situaci zvládají samy.

Přísné hypotéky odrazují od vlastního bydlení, upozorňují odborníci

Mimořádný příspěvek 5000 korun vyplatila v době covidové epidemie tehdejší Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů důchodcům. Rozhodla o tom krátce před volbami. Politici nynějších vládních stran, kteří byli tehdy v opozici, to kritizovali. Mluvili o předvolebním uplácení voličů. Podle plánu by se příspěvek rodinám měl vyplatit nejpozději do konce srpna, tedy zhruba měsíc před letošními komunálními volbami.