V už třicáté premiérské debatě Deníku okomentoval Petr Fiala změny na postech ministrů pro evropské záležitosti a školství. Zdůraznil přitom, že je nutné rychle stavět nové školy pro populačně silné ročníky. Věnoval se také současné popularitě vlády, zhodnotil ji jako úspěch.

Premiér Petr Fiala v pravidelné debatě Deníku tentokrát okomentoval situaci v českém školství a výměnu ministrů. Podívejte se, co řekl. | Video: Deník

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek jmenoval šéfem resortu školství Mikuláše Beka a ministrem pro evropské záležitosti Martina Dvořáka (oba STAN). „To, že zrovna oblast školství patří k těm, kde se ministři střídají nejčastěji, není nic, co by mě těšilo. Bohužel je to fenomén, s nímž se potýkáme od vzniku samostatné České republiky. Pokud se nemýlím, teď nastupuje 22. ministr školství, což je pro resort, který má činit dlouhodobá rozhodnutí s dopady na mnoho let, nevýhodné,“ komentoval změny premiér Petr Fiala.

„Z politologického hlediska se ukazuje, že v mezinárodních srovnáních máme po Itálii nejnestabilnější vládní systém, a to určitě nepřispívá k tomu, abychom mohli dělat promyšlenější změny. Snažíme se to kompenzovat tím, že vláda funguje jako tým, plníme naše programové prohlášení a na pozici ministra školství přichází Mikuláš Bek, který se touto problematikou zabývá celý život. Jsem si jist, že kontinuita a schopnost okamžitě začít řešit problémy tohoto resortu tam bude velmi vysoká,“ řekl předseda vlády ve třicátém pokračování tradiční debaty Deníku.

Škol musí být víc

Dodal, že jedním z problémů je nedostatek škol. „S tím se nemůžeme smířit. V relativně krátké době je nutné dostavět zvláště v některých oblastech a regionech odpovídající školní zařízení. To se v minulosti podcenilo. I na problematice gymnázií se ukazuje, že chybějící kontinuita rozhodování vytváří obtížné situace. Já jsem byl ministrem školství před deseti lety a už tehdy jsem věděl, že je třeba posílit všeobecnou větev středoškolského vzdělávání, protože máme příliš silnou tu odbornou, což neodpovídá tomu, co dnes mladí lidé preferují a jak pokračuje jejich profesní kariéra. Na naše kroky bohužel nikdo nenavazoval a teď se setkáváme s faktem, že děti, které prokazatelně mají předpoklady ke studiu gymnázia nebo lycea, se na školy nedostanou kvůli nedostatku kapacit,“ upozornil Fiala.

Moderátorku Kateřinu Perknerovou zajímalo, proč tedy v době svého působení v Nečasově vládě neprosadil stavbu školních budov v Praze, Brně a prstenci obcí kolem nich, když bylo zřejmé, že nastoupí generace potomků Husákových dětí.

„Prosadil jsem toho dost, ale ministrem školství jsem byl čtrnáct měsíců, takže za takovou dobu nešlo udělat všechno. Vy si pamatujete na dobu, kdy jsem nastoupil a tehdy jsem musel dát dohromady celý resort, který byl úplně rozklížený, pracovat na změnách kurikula, reformě vysokého školství, výzkumu. Nefungovaly státní maturity,“ podotkl Fiala.

Mrzí ho také skutečnost, že za jeho působení se nastavil pilotní projekt duálního vzdělávání, aby bylo učňovské školství atraktivnější, ale nikdo v něm nepokračoval. Výsledkem je, že nemáme dost kvalifikovaných řemeslníků, kteří by měli dobrou školu.

Nový ministr školství Mikuláš Bek a jeho hlavní úkoly: výstavba nových školních budov a zvýšení kapacity gymnázií. Takto téma rozebral v debatě Deníku premiér Petr Fiala:

Zdroj: Deník

Ministr pro evropské záležitosti má jiný úkol než být vidět

Tím spíše je namístě dotaz, proč posilují vládu dva politici hnutí STAN, kteří jsou veřejnosti neznámí, přičemž ministr Bek mohl být v době předsednictví České republiky v Radě Evropské unie hned po Fialovi nejviditelnějším členem kabinetu.

„Úkol ministra pro evropské záležitosti je důležitější, než něco prezentovat na veřejnosti. Je to být v Bruselu, ve Štrasburku a Lucemburku, jednat tam s příslušnými evropskými orgány a partnery. A jeho hlavním posláním je koordinace evropské agendy mezi resorty. To není práce, která je vidět každý den v médiích, ale ve výsledcích. Díky tomu dokážeme v bruselské agendě prosazovat zájmy České republiky a korigovat v náš prospěch rozhodnutí, která se tam dělají. To se dařilo a myslím, že tak to bude i za Martina Dvořáka, který je zkušený diplomat,“ řekl Fiala.

Proč potřebujeme ministra pro evropské záležitosti? Není to vyhazování peněz? Co na to řeknou lidé, kteří právě dostávají složenky s desetitisícovými nedoplatky za energie?

Zdroj: Deník

Není právě v tom jádro pudla? České předsednictví bylo úspěšné, podle slov vicepremiéra Mariana Jurečky za ně sklízí vláda obdiv zahraničních partnerů dodnes, dokonce vyšlo na 2,03 miliardy korun, což je o 370 milionů korun méně, než kolik předpokládal schválený rozpočet. Není přece jen chyba, že se Bek nijak nezviditelnil?

„Toto je spíš otázka na mediální odborníky nebo média. Mým úkolem je, aby každý ministr dělal svou práci ve prospěch České republiky a jejích občanů. To v případě pana ministra Beka i dalších členů svého týmu mohu potvrdit a garantovat,“ zdůraznil Fiala.

Lidé nemusejí vědět, co ministři dělají

Je ovšem nutné mít i po skončení předsednictví ministra pro evropské záležitosti? Lze náklady na dalšího ministra srozumitelně vysvětlit třeba lidem ze Slaného, Podbořan nebo Kozlova, kterým teď chodí složenky za nedoplatky energií v řádu desítek tisíc? Je to symbolická záležitost, ale ve vnímání pětikoalice to hraje roli. Jak může vláda přesvědčit obyvatelstvo o nutnosti různých škrtů, když sama nešetří?

Premiér Fiala podtrhnul, že nejde o vládní resort, ale o člena vlády, který koordinuje určité aktivity. „Otázka obsahuje mírnou demagogii. To, že má někdo problémy s placením složenek, řeší sociální systém. Nakonec letošní velký deficit je dán i tím, že se snažíme lidem pomáhat, aby si dokázali poradit s problémy kolem drahých energií. A právě ministr pro evropské záležitosti pomáhal a bude pomáhat vyjednávat věci, které se týkají energetiky a budou mít přímý dopad na to, co lidé platí,“ odpověděl Fiala.

Babiš byl překvapen, že schválil Green Deal

Podle něj by byla chyba po občanech chtít, aby věděli, co přesně každý člověk ve státní správě nebo ve vládě dělá. „Tak demokracie fungovat nemůže. Lidé se nemusejí starat o strategické a bezpečnostní otázky. Na to si volí politiky a mají vládu, která jednou za čtyři roky přijde před občany a ukáže, co vyřešila a co udělala. Buď obstojí, nebo ne. Ve druhém případě si lidé zvolí někoho jiného. To je podstatné, nikoli to, jaké je složení vlády, zda je v ní o jednoho ministra více nebo méně,“ soudí Fiala.

„My musíme rozhodnout, co je správné. Občané budou posuzovat, zda jsme třeba měli pravdu, když jsme měli ministra pro evropské záležitosti, který pomohl prosadit zařazení jaderné energetiky do podporovaných zdrojů v rámci taxonomie, vyjednával infrastrukturní projekty, jako je plynovod Stork z Polska nebo rozšíření ropovodu TAL z Itálie do Bavorska, který k nám dodává neruskou ropu. V těchto záležitostech mi daný člen vlády pomáhá a jedině tak se to dá vysvětlovat,“ říká.

Posledním argumentem podle něj je, že řada zemí Evropské unie má ministra pro evropské záležitosti, a to z dobrých důvodů. „Koordinovat evropské agendy je nutné, protože jinak se rozpadají na jednotlivá ministerstva. A když politická podpora není dostatečná, může se stát, že se na něco nepřijde, nebo si toho nevšimnou. To se přihodilo předchozí vládě, kdy byl expremiér Andrej Babiš překvapen, když mu řekli, že schválil Green Deal. Možná o tom ani nevěděl. Je zkrátka užitečné vědět, co se přesně děje a připravuje už na úřednické úrovni, abychom to mohli politicky ovlivňovat a řídit ve prospěch České republiky,“ vysvětlil premiér.

Není důležité pořadí v půli maratonu, ale na jeho konci

Co je to platné, když čtenáři Deníku a respondenti nedávného výzkumu CVVM hodnotí současnou pětikoaliční vládu jako nejhorší od éry Petra Nečase? „Nezamýšlím se nad každým průzkumem. Kdybych to dělal, nedopadl bych dobře. Často neodpovídají tomu, jak se lidé rozhodují ve volbách,“ říká předseda vlády.

VIDEO: Obliba vlády u lidí klesá. Pomohou noví ministři? Fiala okomentoval změny

„Pokud bych ale vzal vážně průzkum CVVM, zjistím, že podpora naší vládě odpovídá zhruba té, jakou jsme získali v roce 2021. Musel bych tedy říct, že je to úspěch, neboť jsme si udrželi voliče, kteří nám dali hlas. Navzdory tomu, že jsme čelili nejtěžším výzvám od vzniku České republiky a velkým krizím, inflací počínaje a uprchlickou vlnou konče. My samozřejmě přemýšlíme nad tím, jak naši politiku lidem vysvětlovat co nejlépe, to je úkol pro každého politika. Ale i ve sportu, třeba v maratonském běhu, je podstatné, zda jste první až na pásce, ne v první půli tratě,“ vysvětluje.

„Neúčastním se soutěže v popularitě, snažím se dělat poctivou politiku pro lidi. Proto činíme opatření, která momentálně potlesk nevyvolávají. Ale věřím, že na konci lidé zhodnotí, že jsme to zvládli a dělali to dobře. A proto nám dají znovu důvěru,“ uzavřel Petr Fiala 30. premiérskou debatu Deníku.

Vláda je podle čtenářů Deníku i výzkumu CVVM nejhorší od Nečasovy éry. Co s tím chce Petr Fiala dělat?

Zdroj: Deník