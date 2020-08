Lidí nakažených koronavirem je podle nového auditu v českých nemocnicích zřejmě jen 90, tedy asi o 60 méně, než ministerstvo zdravotnictví uvádělo. Podle úředníků je nakaženo asi 3500 lidí, tedy o třetinu méně, než se domnívali. Nebezpečí nákazy koronavirem přesto není zažehnáno. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by Česko potřebovalo asi 3,5 milionu dávek vakcíny proti tomuto onemocnění, dosud však nebyla ani vyvinuta.

Prázdné sklady

Za ochranu se kromě mytí rukou považuje nošení roušek. Jejich větší množství by bylo nezbytné, kdyby přišla druhá vlna nákazy. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) ale navzdory tomu, že epidemie vypukla již před čtyřmi měsíci, ve skladech žádné nemá. Zatím teprve probíhají výběrová řízení na jejich dodání. Stát má zájem i o respirátory, filtry, štíty a další ochranné pomůcky.

První smlouvu na dodání filtrů do dýchacích polomasek správa uzavřela včera. „Další dvě zakázky jsou před podpisem smlouvy,“ řekl Deníku předseda SSHR Pavel Švagr. Přišlo mu na 190 nabídek na 11 druhů ochranných pomůcek. „Některé firmy musíme vyloučit, protože nesplnily zadávací podmínky. Zákon je v některých případech ohledně dokumentace nesmlouvavý,“ prohlásil Švagr.

To potvrzují i výrobci nejmodernějších roušek z nanovláken, jejichž výrobky se do podmínek soutěže nemohou vejít kvůli vysoké ceně. „Mají tam jen roušku s maximální cenou 13 korun. Ta nanovláknová se za tuhle cenu nedá vyrobit,“ řekl Deníku předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu Jiří Kůs. „Ta naše má vlastnosti spíše na úrovni respirátoru a ochraňuje nejen okolí, ale i před nákazou z něj,“ vysvětlil.

Zastaralá pravidla

Výrobci si stěžují na to, že se tendr řídí pravidly používanými už desítky let, jež nezachycují technologický vývoj. Výroby roušek se v uplynulých měsících chopila řada nových výrobců, kteří si zažádali o certifikaci svých produktů. „Notifikované laboratoře jsou ale zahlcené, takže to trvá několik měsíců,“ uvedl Kůs.

„Myslím si, že státní instituce mohly lépe využít doby nouzového stavu, kdy mohly nakoupit od českých výrobců,“ řekl Deníku Tomáš Dudák, generální ředitel nanotechnologické společnosti SPUR, jež se o státní zakázky rovněž uchází. „Dokud nebude nová legislativa, tak mají úředníci ale svázané ruce,“ konstatoval. „Žádná taková iniciativa se tady ovšem v této chvíli neděje a jede se podle stávajících norem, které tu platí již léta,“ dodal šéf nanotechnologické asociace Kůs.