To vypadá, že letošní ročník má potenciál i přes všechny problémy při dozrávání hroznů ve vinici…

Než začalo pršet, vše nasvědčovalo dobrému ročníku. Třeba Pálava má neskutečně aromaticky našlápnuto. A troufám si říct, že veltlíny byly skvělé před příchodem dešťů a jsou i po nich – jejich ovocitost a pepřovitost budí velké nadšení.

Jak vás prověřily nedávné netradičně vysoké dešťové srážky na jižní Moravě?

Je dobře, že se voda po letech sucha vrací a snižuje se deficit spodních vod. Ale jak je bohužel zvykem, poctivě zaprší, když to vinaři nejméně potřebují. Od konce září, v citlivé době dozrávání, na Mikulovsku spadlo 120 mm srážek. S naším agronomem Markem Tichým jsme se shodli, že to je katastrofa. Bobule hroznu má propustnou slupku, nabírá do sebe vodu, ředí cukry a co je nejhorší, začne přílišnou vodou praskat. Pak záleží na zlatých rukách našich vinohradníků, aby do sklepa dostali jen zdravé hrozny. Někdy se vyplatí rychle je posbírat, jindy je výhodnější ještě počkat.

Vinaři potvrzují, že ročník 2020 je komplikovaný. Vaše přívlastková vína, například pověstné ryzlinky, zrají na svazích Pálavy. Je v takovém roce výhodou i tamní podloží a půda?

Větší nadmořská výška některých tratí a jejich sklon vodu svádí do údolí, navíc hlavičky révy většinou rostou na vápenitých spraších, kde se voda příliš nezadržuje. To je výhoda. Ke hnilobě bobulí nemusí vůbec dojít. Naše oceňované nejstarší výsadby mají od 20 do 53 let, i jejich hluboký kořenový systém pomáhá. Záleží také na odrůdě. Ty, které mají tenkou slupku, trpí rychleji. Z těch méně odolných nám ve vinicích stále visí rýňák. Ale v posledních dnech je krásné počasí, vítr a slunce, a to nahrává právě ušlechtilé plísni, takzvané botrytidě. Botrytický rýňák je naprosto boží.

Co je letos nejvýznamnější pro výrobu skvělých přívlastkových vín?

Trpělivost při sběru, vývoj počasí a správná rozhodnutí ve sklepě. Vína ze sklizně před deštivým obdobím budou výborná, pokud měly jejich hrozny správnou cukernatost a fyziologickou zralost. Po dešti to možná bude náročnější, zde je důležitý správný zásah vinaře při ošetření moštu. Projeví se zkušenosti, v minulosti jsme si poradili třeba i s nepříznivým ročníkem 2014. Byl nejhorší, co pamatuji. Ale náš Ryzlink vlašský z toho roku má dodnes potenciál dál zrát… Někdy vás víno překvapí.