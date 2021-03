Zimní počasí už ve většině míst země – až na drobné sněhové přeháňky – skončilo. Spolu s tím se odkryly podle zjištění Deníku škody, které způsobilo na vozovkách v mnoha regionech. Mráz a sníh se výrazně podepsaly na jejich stavu například v Olomouckém, Středočeském, Plzeňském či Ústeckém kraji. Často přitom zdejší správy silnic a dálnic hlásí větší škody než loni.

A vzhledem k tomu, že sněhová pokrývka byla na celém území, jinde to bude podobné. „Sníh roztaje, zateče i těmi nejmenšími skulinkami do povrchu, v noci pak zmrzne, a jak se led roztahuje, narušuje povrch silnice,“ popsala reportérům Deníku důvody škod parta středočeských silničářů.

Tisíce výmolů

To podle nich vede tomu, že se na vozovce tvoří díry. Jejich sledování se věnuje například server Výtluky.cz. Za posledních deset let jich zaznamenal přes 8,5 tisíce. „Za letošní rok bylo nahlášeno 161 úseků nebo jednotlivých výtluků,“ říká Petr Čaník, který se na činnosti serveru podílí. Nejvíce problematických silnic nahlásili řidiči z Jihomoravského a Libereckého kraje, což ale podle Čaníka může být dáno spíše jejich větší aktivitou. Více než třetina letošních oznámených výmolů byla opravena.

Výdaje státu na údržbu a opravu dálnic a silnic první třídy by letos měly dosáhnout šestnácti miliard korun. To je o 1,5 miliardy více než před rokem. O něco horší bude situace v některých krajích, které mají na starosti údržbu ostatních pozemních komunikací. Přidělené rozpočty se jim totiž příliš nenavýší, spíše naopak. „Předpokládáme nyní jen dokončení započatých akcí z roku 2020 a nově realizaci jen nejnutnějších oprav nejpoškozenějších komunikací,“ řekl Deníku provozní ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma.

Tisícovka ročně

Z dlouhodobého hlediska se podle Igora Siroty stav vozovek v Česku postupně zlepšuje, ale nijak radikálně. Vychází přitom z mapy, kde jsou přepočteny nehody na jednotlivé úseky silnic a kterou jednou za tři roky vydává jeho organizace. Počet bouraček, které se odehrají na silnicích v nejhorším stavu, podle ní klesá. Ročně podle Siroty řidiči nahlásí v průměru asi tisíc případů, kdy za havárii může stav vozovky.

Podle pojišťoven se přitom podobné poškození při uplatňování pojistky těžko dokládá. „S jejich prokazováním to nebývá moc jednoduché,“ říká Václav Bálek z Allianz pojišťovny. Pokud by díra na silnici nebyla označená, může majitel poškozeného auta uplatnit škodu na správcích komunikace. Ale pak jej čeká dohadování, které by měl podložit důkazy, například policejním protokolem či fotkami.

„Uplatnit škodu z havarijního pojištění možné je, ale za předpokladu, že už s vozidlem řidič dál nepokračujev jízdě,“ říká Bálek. Většina šoférů však jezdí dál a teprve po několika dnech zamíří do servisu. Potom záleží na likvidátorovi, zda to uzná.