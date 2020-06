Rekordní schodek 500 miliard je ve druhém čtení. Kalousek: Chcete zemi zničit

Poslanecká sněmovna na dnešním jednání poslala návrh navýšení schodku rozpočtu pro rok 2020 na 500 miliard korun do druhého čtení. To proběhne ve zkráceném termínu, a to již příští týden.

Ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš. | Foto: ČTK/Šimánek Vít