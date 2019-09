Údajný podvod s padesátimilionovou dotací na farmě Čapí hnízdo vyšetřovala policie déle než tři roky, návrh na obžalování českého premiéra pak podala letos 17. dubna. Lhůta pro rozhodnutí v případu skončila v sobotu.

Mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala uvedl, že dozorující žalobce vypracoval koncept rozhodnutí, který předložil k dalším postupům městského státního zastupitelství. Konečné rozhodnutí zatím vydáno nebylo. Cimbala upozornil, že jde o standardní postup. "Skutečně ten stav je aktuálně takový, že dozorový státní zástupce vypracoval rozhodnutí, ale nebylo žádné rozhodnutí vydáno, probíhá navazující administrativní a procesní postup," vysvětlil Cimbala.

Šaroch podle Cimbaly změnil svůj původní právní názor na posouzení věci. S jeho rozhodnutím se nyní seznamuje vedoucí státní zástupce pražského městského státního zastupitelství. Bude se mimo jiné zabývat otázkou, zda je změna zákonná a důvodná. Do rozhodnutí může v rámci svých pravomocí zasáhnout. V případě, že by měl jiný právní názor, může Šarochovi pokynem uložit, aby rozhodl jinak.

"Rozhodl se (pozn. - Šaroch) a úplně změnil názor," sdělil Deníku N jeden ze zdrojů. "To rozhodnutí odevzdal v pátek odpoledne, stíhání všech zastavil," řekl Deníku N další zdroj. Žalobce údajně zastavil i stíhání Babišových rodinných příslušníků a spolupracovníků. Důvody Šarochova rozhodnutí zatím nejsou známé.

Šarochovi nadřízení nyní musí podle Deníku N projít celý spis, který má přes 20 tisíc stran, a rozhodnout, zda s jeho rozhodnutím souhlasí. Je tedy na nich, jestli skutečně stíhání Babiše a dalších obviněných zastaví, nebo s případem naloží jinak, poznamenal Deník N. Ze státního zastupitelství do té doby neodejde nikomu z obviněných vůbec žádné rozhodnutí. A zda se vedení státního zastupitelství se Šarochovými závěry ztotožní, není možné předjímat, dodal server.

Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová se odmítla k informaci o zastavení stíhání vyjádřit. "V žádném případě se k tomu nechci vyjadřovat, není to v mé gesci," uvedla pro server Seznam Zprávy. "Nemám na rozdíl od vašeho deníku žádné zprávy o rozhodnutí státního zástupce. Všechno se dozvídám z médií," řekl Deníku N předseda vlády Andrej Babiš.

Žalobci: Šaroch by měl zdůvodnit, proč změnil názor

Státní zástupce, který shledal důvodným zahájení trestního stíhání v kauze Čapího hnízda a řešil případ čtyři roky, by měl vysvětlit okolnosti, jež ho vedly k vydání aktuálního rozhodnutí. Na svém facebookovém profilu to dnes napsala Unie státních zástupců. Zároveň ale uvedla, že o obsahu rozhodnutí nemá žádné informace.

"Pokud Městské státní zastupitelství v Praze uvedlo, že dozorový státní zástupce změnil svůj původní právní názor, lze očekávat, že takové rozhodnutí bude přesvědčivě odůvodněno, a to i vzhledem k dosavadní délce trestního řízení," napsala unie.

"Pokud dozorový státní zástupce, který kauzu zpracovával čtyři roky, shledal zahájení trestního stíhání důvodným, měl by vysvětlit, jaké okolnosti, zjištěné po jeho zahájení, jej vedly k vydání meritorního rozhodnutí," doplnil stavovský spolek státních zástupců.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman nebude podle mluvčího Petra Malého nynější vývoj kolem kauzy Čapí hnízdo komentovat. "V dané věci může být Nejvyšší státní zastupitelství ještě v budoucnu činné," uvedl Malý. Zeman totiž podle trestního řádu může do tří měsíců od právní moci rušit nezákonná usnesení nižších státních zástupců, a to mimo jiné o zastavení trestního stíhání.

Mezinárodní ostuda?



Stíhání kromě Babiše čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. V kauze byl původně stíhán i první místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek a tři další lidé. Státní zástupce ale loni v květnu vyhověl jejich stížnosti a obvinění zrušil.

Josef Bartončík, obhájce jedné z obviněných Jany Mayerové, ČTK řekl, že se zatím k rozhodnutí vyjadřovat nebude. "Já se určitě vyjádřím, ale až poté, co rozhodnutí obdržím. A zatím se tak nestalo," řekl Bartončík. Advokát Babiše a jeho rodiny Michael Bartončík Deníku N také řekl, že zprávy o rozhodnutí nemá.

Babiš, který je od října 2017 obviněn z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. V neděli řekl, že jestli existuje spravedlnost, státní zástupce zastaví jeho stíhání. Pokud by žalobce podal obžalobu, Babiš by z čela vlády neodešel.

Případ údajného podvodu s padesátimilionovou evropskou dotací na výstavbu farmy Čapí hnízdo bude pro Agrofert třetí účelovou kauzou, pokud se potvrdí informace o zastavení stíhání.

"Pokud to tak je, prokázalo se, co jsme celé roky říkali, že ve věci Čapího hnízda bylo vše podle zákona. Několik let byl ve veřejném prostoru účelový hon na čarodějnice, kdy se mnohá média stavěla do role soudců. A z jejich prvních reakcí je vidět, jak se s tím nyní nemůžou smířit. Navíc jde už o třetí případ, kdy jsme byli účelově kriminalizováni, a přitom se nakonec potvrdilo, že se nic nezákonného nestalo," uvedl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka.

Respektuji rozhodnutí státního zástupce, který zastavil trestní stíhání Andreje Babiše. Velmi důležité bude, jak žalobce nyní celou věc zdůvodní. V kauze nesmí existovat žádné pochybnosti o tom, že v ČR existuje dvojí spravedlnost - jedna pro premiéra a jedna pro normální občany. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) September 2, 2019

Část opozice dlouhodobě považuje za neúnosné, že má Česko trestně stíhaného premiéra. Pokud by se musel obhajovat před soudem, mluví o mezinárodní ostudě. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila bude nyní důležité, jak státní zástupce Jaroslav Šaroch zdůvodní zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) v kauze Čapí hnízdo. Jeho rozhodnutí ale respektuje. "V kauze nesmí existovat žádné pochybnosti o tom, že v ČR existuje dvojí spravedlnost - jedna pro premiéra a jedna pro normální občany," napsal Pospíšil.

Čert vem @AndrejBabis, Vyšší Spravedlnost si ho nakonec stejně najde. Malér je v tom, že důvěra veřejnosti v nestranný výkon st.zastupitelství se zhroutí. Ode dneška se st.zastupitelství bude těšit stejné důvěře,jako komunistická prokuratura před rokem 1989. A náprava bude těžká. https://t.co/cBmkuEcEkP — Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 2, 2019

"Čert vem Andreje Babiše. Vyšší Spravedlnost si ho nakonec stejně najde. Malér je v tom, že důvěra veřejnosti v nestranný výkon státního zastupitelství se zhroutí. Ode dneška se státní zastupitelství bude těšit stejné důvěře jako komunistická prokuratura před rokem 1989. A náprava bude těžká," uvedl dnes na twitteru Miroslav Kalousek.

Vyšetřování Andreje skončilo, zapomeňte… Protože jde o premiéra, bylo by možná lepší, kdyby ho osvobodil opravdu nezávislý soud. Takto zůstane pachuť na patře, když i evropský úřad pro boj s podvody OLAF podezření měl.https://t.co/XLH1AXayuW — Petr Gazdík (@petrgazdik) September 2, 2019

Místopředseda hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Gazdík se domnívá, že by bylo lepší, kdyby Babiše osvobodil nezávislý soud. "Takto zůstane pachuť na patře, když i evropský úřad pro boj s podvody OLAF podezření měl," uvedl.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že strana rozhodnutí žalobců respektuje. "Počkáme, až bude skutečně konečné. V každém případě jsme přesvědčeni o tom, že pokud se ukáže, že to bylo v souladu s právem, tak to nebylo v souladu s etickými principy. A ty by měli dodržovat všichni, je jedno, o koho se jedná," uvedl. Připomněl, že řada dalších kauz premiéra včetně sporného čerpání evropských dotací zůstává nedořešená.

Řeknu to tak, jak to cítím: kdyby @AndrejBabis nebyl premiér, už dávno sedí. A také se aktivně řeší jeho další kauzy (mezi které počítám i daňový únik zjevně fiktivní reklamy na farmě Čapí hnízdo za 270 milionů). Před zákonem si mají být všichni rovni. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 2, 2019

Předseda Pirátů Ivan Bartoš hovoří o otočce o 180 stupňů, která ho překvapila. "Nicméně k tomu fakticky nedošlo, státní zástupce Šaroch navrhl Městskému státnímu zastupitelství v Praze zastavit stíhání, teprve městské státní zastupitelství bude odůvodňovat to rozhodnutí a bude se změnou názoru zabývat. Nejsem si jist, jaké za tím stojí zdůvodnění," řekl Bartoš České televizi. Šaroch podle něj doposud žádné pochybnosti o případu nedával najevo. Bartoš dodal, že má pocit, že kdyby se týkal případ kohokoliv jiného, než Babiše, který je navíc v pozici premiéra, byl by už dávno u soudu.

Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl České televizi, že Babišovy kauzy zatěžují práci vlády, ale on je vždy připraven respektovat princip presumpce neviny. "Myslím si, že pan státní zástupce zhodnotil situaci a to, že nějaká firma patří do nějakého holdingu ještě neznamená, že funguje samostatně. Nakonec rozdělení firem a fúzí je mnoho, jak v době ekonomického růstu, tak v době ekonomických krizí. Potom budu teprve komentovat samotné rozhodnutí," poznamenal Filip.

"Rozhodnutí státního zástupce bereme na vědomí. Hnutí SPD považuje práci státního zastupitelství a justice i s ohledem na snahu o politickou kriminalizaci některých poslanců SPD za zpolitizovanou," napsal ČTK šéf SPD Tomio Okamura.

Předseda ODS Petr Fiala v tiskovém prohlášení uvedl, že strana bere rozhodnutí na vědomí. "Nastala ale situace, před kterou jsme několikrát varovali. Po jarní nevysvětlené změně na ministerstvu spravedlnosti a mediálním tlaku předsedy vlády velká část společnosti neuvěří, že by takovéto rozhodnutí padlo i v případě řadového občana," uvedl v tiskovém prohlášení. Babiš je podle Fialy v trvalém konfliktu politických a podnikatelských zájmů, což má dopad i na důvěru v právní stát.

Hamáček: Státní zástupci jsou nezávislí

Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček zdůraznil, že státní zástupci jsou nezávislí a politici by jejich rozhodnutí měli respektovat. "Byla to jedna z možností, kterou měl pan státní zástupce. A nám nezbývá než jeho rozhodnutí respektovat. Neznám do detailů spis, důvody, které ho k tomu vedly. Očekávám, že to rozhodnutí bude odůvodněno poté, co proběhne přezkum v rámci Městského státního zastupitelství v Praze," řekl.

Předseda ČSSD nechtěl komentovat dotaz, zda Babiš svými výroky nedostával orgány činné v trestním řízení pod tlak. "To je spíš otázka na premiéra. Jsem přesvědčen, že státní zástupci postupovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí," uvedl.

Pro sociální demokraty podle Hamáčka nyní není důvod, aby se zabývali svým dalším pokračováním ve vládě. "My jsme hlasovali na předsednictvu relativně nedávno o vládním angažmá. Rozhodnutí padlo celkem jasně, pozice sociální demokracie je celkem jasná," uvedl. Vedení ČSSD 23. srpna odchod z vlády nepodpořilo, pro opuštění kabinetu hlasovalo 11 ze 42 přítomných představitelů vedení strany.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, následně jej vložil do svěřenských fondů.