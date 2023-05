Českému školství stále chybí dostatek pedagogů. Představitelé krajů se chtějí vyhnout situaci, kdy nebude mít kdo nahradit učitele, kteří odejdou do důchodu. Snaží se proto nejen absolventy motivovat třeba nabídkou náborových příspěvků.

V některých regionech mohou noví učitelé získat služební byt, nebo statisícový náborový příspěvek. | Foto: Deník/Radek R. Kaša

Nejsilnější ročníky učitelů odejdou do roku 2035 do důchodu a ve školách nezbude nikdo, kdo by je nahradil. Černého scénáře vývoje českého školství se obávají zástupci krajů. Učitelům proto nabízejí štědré náborové příspěvky a další výhody.

Například sto tisíc korun mohou získat noví učitelé pro základní školy zřizované Královehradeckým krajem. Pokud splní několik podmínek, mezi které patří i přesně stanovená doba, po kterou musí ve škole setrvat, mají možnost kromě finančního příspěvku využít i startovací služební byt.

Statisícová motivace

Ještě štědřejší podporu nabízí Karlovarský kraj pro učitele středních škol, který pro náborový příspěvek určil sumu 400 tisíc korun. V kraji nepůsobí pedagogická škola, která by učitele na povolání za katedrou připravovala.

„Absolventi středních škol odjíždějí za terciárním vzděláním do jiných měst, kde po ukončení studií ve velké míře zůstávají. Karlovarský kraj zároveň vykazuje nejvyšší průměrný věk učitelů ze všech krajů České republiky, 48,7 roku,“ popisuje k situaci v kraji vládní dokument Strategie Vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+.

Šetří, nepřidají nám, podezírají vládu pedagogové. Zvažují stávku

Motivační nástupní příspěvek 200 tisíc korun nabízí Ústecký kraj. Je určený pro učitele, kteří zatím v kraji nepůsobili. „Účelem zavedení náborového příspěvku je zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách kraje prostřednictvím vyššího podílu kvalifikovaných a aprobovaných učitelů vybraných všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů dlouhodobě poptávaných na trhu práce,“ upřesnila mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková. Program se podle ní zaměřuje především na učitele matematiky, chemie, fyziky ale také cizích jazyků nebo informatiky.

Služební byt jako náborový benefit nabízejí například i základní školy v Olomouckém kraji: v Jeseníku, Supíkovicích nebo Javorníku.

Zdroj: Deník

Zlepšení je v nedohlednu

Podle výroční zprávy České školní inspekce za školní rok 2021/2022 je jen pětina učitelů mladší 39 let. Téměř třetině z celého počtu chybí jen několik málo let do penze. A zlepšení je zatím v nedohlednu.

„Přetrvávající průměrný věk učitelů je i nadále vysoký. Tento negativní trend se stále nedaří zvrátit a je významným rizikem. Důvodem zvyšujícího se průměrného věku učitelů je nízký zájem uchazečů o povolání. Mladí učitelé ve školách chybí,“ shrnuje zpráva.

Mzda ve výši 130 procent průměru? Garanci získají jen učitelé, rozhodli poslanci

Pedagogové školám scházejí zejména pro předměty jako je matematika, fyzika, chemie či informatika. Problém se netýká jen základních škol, ale posílit učitelské sbory je potřeba i na středních školách s technickým zaměřením. Kromě samotných učitelů chybí podle dokumentu i řada dalších pedagogických pracovníků, zejména je nedostatek školních psychologů na základních školách.

Plošný náborový příspěvek pro začínající učitele, jehož zdrojem by byla státní pokladna, se snažil v roce 2010 zavést tehdejší ministr školství Josef Dobeš (Věci veřejné). Částka se měla pohybovat okolo 180 tisíc na učitele a podmíněn měl být příspěvek tříletým pracovním závazkem. Politickou shodu pro návrh ale tehdy ministr nenašel a návrh byl shozen ze stolu. V současném programovém prohlášení vlády se s podobným opatřením nepočítá.