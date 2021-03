Podle něj by je lidé mohli prožít na svých chatách a chalupách, kde by ovšem měli zůstat po celou dobu svátků. „Všichni bychom se měli snažit být venku, v přírodě. Čili nebýt zavření mezi čtyřmi zdmi, ale nepotkávat se,“ dodává. Ministr zdravotnictví a jeho experti přitom musejí být schopni občanům vysvětlit, proč je důležité, aby se tak chovali.

V rozhovoru Petr Smejkal také hovoří o chybách, které se při zvládání koronakrize udělaly, a proč řada odborníků odmítá spolupracovat s touto vládou. „Půlka mi nadává, že jsem se spolčil s Babišem, půlka si myslí, že tento stát nestojí vůbec za to, aby mu pomáhali, neboť je zklamal,“ sdělil.

Zároveň zdůrazňuje, že každý by měl začít u sebe. „Musím říct, že mnozí experti poskytovali politikům totálně konfliktní názory. Předseda vlády Babiš má v telefonu tisíce lidí, které žádá o radu. Jenže třeba loni v létě šlo pravděpodobně o pohledy ode zdi ke zdi. Není tu odborná instituce, kde by se lidé pohádali, ale pak přišli s jednotným výstupem,“ míní.

Prozradil také, kdo je členem jeho nového týmu a jak těžké bylo hvězdné osobnosti z různých oborů přesvědčit, aby do toho šly: „Když jsem ho vytvářel, řada kolegů mi kladla na srdce, že s ministerstvem zdravotnictví nechce mít nic společného, protože s ním mají špatnou zkušenost. Občas mám pocit, že už jsem poslední, kdo nad státem nezlomil hůl,“ uvedl Petr Smejkal.

